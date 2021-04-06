Депутата алтайского Заксобрания Юрия Кайро лишат мандата 29 апреля

Мандатная комиссия рассмотрит заявление депутата АКЗС от «Единой России» Юрия Кайро в период с 23 по 26 апреля. Окончательная судьба его мандата станет известна 29 апреля. Об этом сообщают источники «Политсибру» в АКЗС.

Депутат алтайского Заксобрания Кайро сложит полномочия за полгода до окончания созыва Новости 29.03.2021 15:27

О том, что представитель Рубцовска в АКЗС Кайро добровольно сдает свой мандат, стало известно в конце марта. Причиной для выхода из состава парламента стало то, что народный избранник увольняется с должности директора рубцовского филиала «Алтайвагона» и переезжает на работу в другой регион. Однако куда конкретно, до сих по неизвестно.

Сейчас Юрию Кайро 63 года. В «Алтайвагоне» он работает с 2003. Сначала был заместителем директора на предприятии, а затем возглавил его.

Кстати, нового депутата на место Кайро избирать не будут, потому что до выборов в АКЗС остается всего полгода.

Добавим, что в марте 2020 года по той же причине (переехал работать в другой регион) мандат сдал единоросс Валерий Гуминский. А в феврале 2020 года статус депутата потеряли еще два единоросса – Ирина Теплова и Андрей Волков. Правда, уже по другому основанию – вступление в силу приговора суда. Теплову осудили на условный срок за пособничество в растрате во время работы с бийским ФНПЦ «Алтай». А Волкова к реальному срок за присвоение денег жильцов домов многоквартирных домов.