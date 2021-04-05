Алтайские общественники и депутаты рассказали, почему намерены участвовать в праймериз «Единой России»

63 кандидата уже прошли регистрацию для участия в предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России». Среди них немало действующих депутатов, сообщает пресс-служба партии.

Только на минувшей неделе процедуру регистрации в региональном оргкомитете успешно прошли 35 новых участников. По данным на 5 апреля, 19 человек пожелали принять участие в предварительном отборе к выборам в Госдуму. Еще 44 человека зарегистрировались на участие в праймериз для Алтайского краевого Заксобрания. Еще часть кандидатов, подавших документы, пока ожидают регистрации.

В числе участников голосования в АКЗС действующий депутат Барнаульской городской Думы Александр Локтев.

«На протяжении последних четырех лет я вместе со своей командой провел большую работу по исполнению наказов наших избирателей. И сейчас есть большое желание выйти на более высокий и ответственный уровень – для того чтобы продолжить эту работу на более качественном и эффективном уровне», – пояснил он.

Врачи, волонтеры, депутаты. Кто пойдет на праймериз «Единой России» в Алтайском крае Новости 29.03.2021 12:32

Действующий депутат Госдумы Виктор Зобнев рассказал, что решение об участии в праймериз приняли вместе со своими избирателями.

«Это, наверное, даже больше их решение. Но и я чувствую в себе силы, достаточный опыт и огромное желание в качестве депутата восьмого созыва Госдумы принести еще больше пользы промышленникам, сельхозтоваропроизводителям и селянам Алтайского края», – отметил он.

Желание попытать силы в политике изъявил волонтер из села Новосельское Бурлинского района Самат Битенов. Будучи инвалидом-колясочником, в период пандемии он организовал в селе добровольческую бригаду, а также активно участвовал в работе волонтерского центра «Единой России».

Теперь он хочет стать депутатом от ЕР, чтобы решать проблемы своих односельчан на более профессиональном уровне.

Среди участников также депутаты АКЗС Павел Шумихин, Алексей Найден, Иван Мордовин, Татьяна Ильюченко, депутаты БГД Иван Огнев, Дмитрий Абалымов и Александр Лисицын, ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков, глава алтайского Крайсовпрофа Иван Панов и другие.

Напомним, праймериз пройдут с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей через учетную запись на «Госуслугах». Чтобы проголосовать, нужно зарегистрироваться на официальном сайте pg.er.ru с 19 апреля по 28 мая.