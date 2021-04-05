Подросток из Алтайского края умер, надышавшись газом из баллончика

16-летний подросток из села Косихинского района умер после того, как вдохнул бытовой газ. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Несовершеннолетний парень купил баллончик с газом, когда гулял с друзьями вечером 4 апреля.

«При вдыхании паров газа подростку стало плохо, и он упал на крыльце заброшенного хозяйственного строения, где вскоре скончался до приезда врачей скорой медицинской помощи», – отметили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства смерти подростка.

Напомним, что запретить продажу баллончиков с бытовым газом хотят депутаты регионального парламента. В марте закон приняли в первом чтении. По данным алтайского следкома, в 2018-2020 годах от отравления бытовым газом умерло шесть детей.