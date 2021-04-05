Путин обратится к Федеральному собранию с посланием 21 апреля

Владимир Путин выступит перед депутатами Госдумы и членами Совфеда с посланием 21 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Место проведения пока названо не было. Как и темы выступления, однако вполне возможно, что среди прочего речь может пойти и об индексации пенсий работающим пенсионерам. Впрочем, по словам Пескова, никаких решений насчет этого пока не принято.

Предыдущее послание президента состоялось 15 января 2020 года. Самым важным анонсом тогда стало будущее голосование по поводу принятия поправок в Конституцию и содержание некоторых из этих поправок. Кроме того, достаточно большую часть выступления президент посвятил проблемам социальной поддержки семей с детьми.