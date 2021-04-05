Одна шестая от плана. Власти рассказали о масштабах вакцинации в Алтайском крае

Около 105 тысяч жителей Алтайского края получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак». Первую прививку поставили 34,2 тысячи человек, а вторую 69,8 тысяч. Тем самым, в вакцинации задействовано уже 10% от запланированного 1,1 миллиона (60% населения региона) человек, которых власти собираются привить до сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Вопросы вакцинации обсудили на совещании с губернатором региона Виктором Томенко. Министр здравоохранения края Дмитрий Попов сообщил, что в регион поступило 135 тысяч доз вакцины, 84% от этого количества уже использовано.

Между тем, губернатор Томенко отметил, что необходимо усилить организационную и информационную работу, увеличивать темпы и объемы поступления вакцины в регион.

«У тех, кто вакцинировался, случаев, вызывающих опасения, волнения и другие сложности, нет. Про это надо рассказывать», – рассказал губернатор.

Вакцинацию обсудили и на оперативном совещании в краевом парламенте 5 апреля. Председатель АКЗС Александр Романенко заявил, что стоить ожидать, что люди будет активнее вакцинироваться. В связи с этим, по его мнению, стоит увеличить количество поступающей в регион вакцины.

«Заместитель председателя правительства РФ сообщила, что резко выросло число россиян, которые изъявили желание вакцинироваться. Поэтому надо готовиться к наплыву желающих. Люди начинают понимать пользу прививки, и спокойный сегодня процесс может уже завтра смениться огромными очередями», – заявил Александр Романенко.

В связи с этим Романенко попросил председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александра Лазарева вести постоянный мониторинг наличия «Гам-Ковид-Вак» в регионе.