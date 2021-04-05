О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Барнаулец вышел на пикет против награждения медалью главы алтайского минздрава Попова

Новости
5

Одиночный пикет против награждения медалью министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова прошел в Барнауле на бульваре Защитников Сталинграда. Об этом сообщили в группе Ленинского коммунистического союза молодежи во «Вконтакте».

«Медаль Попову не закроет дыры в медицине края», – написал протестующий.

Медаль Дмитрию Попову за «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» вручили 3 апреля. Коммунисты в посте написали, что награждение «влечет собой насмешку над жителями края». «Красные» отметили, что край показал самый большой прирост смертности среди регионов Сибири, а поэтому поощрять Попова за борьбу против ковида нельзя.

Также в Ленинском комсомоле сослались на опрос в сообществе Barnaul22, где против награждения главы алтайского минздрава медалью высказалось 79,8% пользователей от 3,9 тысяч проголосовавших.

Напомним, что по состоянию на 5 марта в Алтайском крае коронавирусом заразилось уже 47,6 тысяч человек, 2,7 тысяч заболевших умерло, из них 1,8 тысяч – непосредственно от коронавируса.

Дмитрий Попов

Глава алтайского минздрава Попов заявил, что зарплата алтайских врачей в два раза обогнала среднюю по краю

Новости

Средняя зарплата врачей составила 58 тысяч рублей

78

Автор: Политсиб.ру

Фото: из группы алтайского Ленинского комсомола во «Вконтакте»

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (5)

1000

яшка

Слов нет от такого награждения, совсем не дружат с совестью,те кто подписал!!!!!!

Ответить
Гость
яшка, а разве руководство не подписывает?
Ответить
Валерий

зачем медаль попову дали .может лучше его пусть прокуратура проверит

Ответить
Прохожий

Кто его представлял к награждению, что это за медаль, кто подписал указ(приказ, постановление) ???

Ответить
Гость

Медаль Попова не закроет могилы реально умерших от ковида.

Ответить