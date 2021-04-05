Барнаулец вышел на пикет против награждения медалью главы алтайского минздрава Попова

Одиночный пикет против награждения медалью министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова прошел в Барнауле на бульваре Защитников Сталинграда. Об этом сообщили в группе Ленинского коммунистического союза молодежи во «Вконтакте».
«Медаль Попову не закроет дыры в медицине края», – написал протестующий.
Медаль Дмитрию Попову за «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» вручили 3 апреля. Коммунисты в посте написали, что награждение «влечет собой насмешку над жителями края». «Красные» отметили, что край показал самый большой прирост смертности среди регионов Сибири, а поэтому поощрять Попова за борьбу против ковида нельзя.
Также в Ленинском комсомоле сослались на опрос в сообществе Barnaul22, где против награждения главы алтайского минздрава медалью высказалось 79,8% пользователей от 3,9 тысяч проголосовавших.
Напомним, что по состоянию на 5 марта в Алтайском крае коронавирусом заразилось уже 47,6 тысяч человек, 2,7 тысяч заболевших умерло, из них 1,8 тысяч – непосредственно от коронавируса.
Средняя зарплата врачей составила 58 тысяч рублей
зачем медаль попову дали .может лучше его пусть прокуратура проверит
Кто его представлял к награждению, что это за медаль, кто подписал указ(приказ, постановление) ???
Медаль Попова не закроет могилы реально умерших от ковида.
Слов нет от такого награждения, совсем не дружат с совестью,те кто подписал!!!!!!