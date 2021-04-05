Барнаульский «наследник Ползунова» стал призером Всероссийской олимпиады школьников по химии

Учащийся Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» (работает на базе алтайского политехнического университета при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании) Марк Шнайдер занял призовое место в заключительном этапе российской олимпиады по химии. Состязание проходило 20-25 марта 2021 года в Белгороде.

За победу в турнире боролись почти три сотни школьников со всей страны. Каждый из них был финалистом регионального этапа олимпиады в текущем и прошлом учебных годах.

Одиннадцатиклассник Марк Шнайдер участвует уже третий год подряд. Но, как он сам рассказывает, два года назад для победы на уровне России ему не хватило знаний и опыта. А в прошлом году всероссийский финал и вовсе не проводили из-за пандемии коронавируса.

«Меня это не остановило, а наоборот, подтолкнуло к работе над собой, к стремлению получить новые знания. Я немало прочел различной специальной литературы, тренировался, решая много задач олимпиад высокого уровня прошлых лет, поэтому в этом году я был уверен в том, что у меня все получится», – отметил Марк.

Наследники Ползунова стали призерами инженерного хакатона Новости компаний 05.03.2021 17:01

До победы ему не хватило всего-то пары баллов. Но и это уже очень высокий результат.

Марк Шнайдер поблагодарил преподавателей центра и Фонда Андрея Мельниченко. И в целом за качественную подготовку, и за проведение тренингов, которые помогли ему проработать все слабые места.

«Мы рады за Марка и от всей души поздравляем его с достойной победой, желаем ему дальнейших успехов и новых достижений и, конечно, успешного поступления на химический факультет МГУ», – оценил успехи выпускника директор центра «Наследники Ползунова» Юрий Шенкнехт.

Отметим, что всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 предметам. По количеству участников этот турнир самый массовый во всем мире.

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» был создан в октябре 2017 года. Сейчас в нем занимается более 450 одаренных школьников с пятого по одиннадцатый классы. Центр готовит ребят по пяти направлениям: химия, физика, математика, программирование и робототехника.

В прошлом году все выпускники центра поступили на бюджетные места в ведущие российские вузы на бюджетные места.