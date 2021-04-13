Свято место пусто не бывает? В каких районах Алтайского края нет своего главы

Кресло Фото: pixels.com

В конце 2020 – начале 2021 года в Алтайском крае в отставку ушли сразу несколько глав районов. Замену никому из них пока не нашли, однако в ближайшие месяцы новые руководители должны определиться. «Политсибру» разобрался, когда районам ждать появления первых лиц, и где уже имеются реальные кандидаты.

Октябрьский район Барнаула

Место главы Октябрьского района Барнаула освободилось после того, как Андрей Овсянников 21 января 2021 года освободил этот пост по собственному желанию. Почти сразу стало понятно, что увольнение было связанно с уголовным делом. 3 февраля чиновника задержали и обвинили в мошенничестве и растрате денежных средств в крупном размере (по ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 160, ч.3 ст. 159 УК РФ).

Пост до сих пор остается вакантным. Намерение его занять высказывала депутат Алтайского краевого Заксобрания Евгения Боровикова. Она даже обратилась к Вячеславу Франку с просьбой рассмотреть ее кандидатуру.

Но в администрации города ее предложение вежливо отвергли, дав понять, что ей не хватает квалификации для управления районом.

«Уделяется особое внимание подбору кандидатуры, учитывая не только уровень образования и стаж работы, но и наличие практического опыта управленческой деятельности, умение стратегического планирования, организационной и аналитической работы», – сказано в ответе (подписанном не Франком, а его заместителем Юрием Еремеевым).

Однако ее кандидатуру обещали рассмотреть при обновлении резерва кадров.

Впрочем, когда именно будет избран новый глава и кто в числе кандидатов в администрации до сих пор не говорят. Обязанности исполняет первый зам Сергей Мещеряков.

«Под его руководством организована стабильная работа», – заверили «Политсибру» в мэрии.

По данным инсайдером, на этот пост просто пока никого не нашли.

Бийск

Наукограду в нашем тексте особое место. Собственно, из-за недавней истории в Бийске мы и решили напомнить о том, где еще свободны кресла руководителей. А история вот в чем: 31 марта 2021 года мэр Александр Студеникин написал заявление по собственному. А 2 апреля публично извинился и забрал его. Первое он сделал после сессии, где депутаты разгромили его отчет о работе, второе – после общения с главой региона.

И, казалось бы, что тут писать. Но нет, кажется, повод скоро все-таки будет. По данным «Политсибру», возвращение это было временное. На это место сейчас активно подбирают другого кандидата.

Бийский район

Отставка главы Бийского района произошла 19 февраля 2021 года. Его работой были недовольны депутаты алтайского Заксобрания и Бийского райсовета. Свои претензии к Трухину они высказывали даже губернатору Виктору Томенко. Они касались выделения главой денег на ремонт чуйской ЛЭП, когда ее пытались продать с торгов.

Трухин написал заявление об увольнении по собственному желанию, и депутаты отправили его в отставку. Впрочем, по данным «Политсибру», его уход действительно скорее связан с состоянием здоровья, а не столько к публичным недовольством депутатов. Вопрос о своем уходе он поднимал еще в прошлом году.

Исполняющим обязанности главы стала Алена Кочкина, которая прежде работала замглавы района и начальником управления по экономическому развитию.

Конкурс, где определится постоянный руководитель муниципалитета, состоится в апреле или в начале мая 2021 года.

А вот и кандидаты на пост главы района:

Денис Артемов, директор бийского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Андрей Ткачев, глава администрации Первомайского сельсовета Бийского района. Александр Сирин, начальник отдела маркетинга газеты «Моя земля» Бийского района. Владимир Мальцев, заместитель главы Бийского района, начальник управления по газификации. Александр Крючковский, начальник нагорного территориального отдела управления по работе с населением администрации Бийска. Сергей Власов, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Бийского района.

Источники «Политсибру» говорят, что больше всего шансов занять пост есть у Дениса Артемова.

Бийский район Фото: hunter22.ru

Троицкий район

Троицкий район дольше всех остается без главы. Пост стал вакантным еще в октябре 2020 года. По собственной воле его оставил уже упомянутый Андрей Овсянников, который почти сразу после этого возглавил Октябрьской район Барнаула (напомним, что всего-то на пару месяцев).

Избрать нового руководителя депутаты районного совета должны были 11 февраля, но сделать это у них не получилось. Тогда за пост боролись пять кандидатов: глава администрации Беловского сельсовета Наталья Пьянкова, председатель районного комитета по социальной политике Александр Тупикин, глава Хайрюзовского сельсовета Николай Камчатный, пенсионер МВД Вячеслав Мерц и самозанятый Андрей Неустроев.

Голосовать пришлось три раза. Но в итоге никто из перечисленных так и не набрал нужные для победы 10 голосов (50% + 1 голос). Хотя накануне конкурса и местные власти, и краевые не сомневались, что избрание состоится. Однако уже в процессе голосования у депутатов стали возникать вопросы по всем кандидатам и принять консолидированного решения не удалось.

Вторая попытка избрать главу района состоится 30 апреля. Кандидаты уже определены. Теперь на должность снова претендует пять человек, но все они новые:

Артем Жуков, директор ООО «Наш дом». Олег Чигирев, безработный, в прошлом глава Троицкого района (ушел по состоянию здоровья в 2017 году). Сергей Малых, глава администрации Троицкого сельсовета. Игорь Краснов, начальник межрайонного управления Пенсионного Фонда России в Троицком районе. Виктор Лаговский, самозанятый.

А пока же обязанности главы района продолжит исполнять Виктор Журавлев.

«Никакого управленческого краха в районе не произошло. Нет никакого кризиса. Да, неправильно, что нет постоянного главы, но есть и.о. и администрация работает нормально», – рассказал «Политсибру» начальник департамента по вопросам внутренней политики администрации Алтайского края Юрий Проскурин.

Он подчеркнул, что в случае с Троицким районом краевые власти и тогда, и сейчас не настаивают на избрании какого-то определенного кандидата. Решение должны принять народные избранники, ведь именно им потом работать с этим главой. А вообще правительство всегда обсуждает кандидаты с депутатским корпусом, отметил Проскурин.

Третьяковский район

Глава Третьяковского района Николай Каверин написал заявление об уходе со своего поста по собственному желанию в начале марта. Главной причиной назывались проблемы со здоровьем.

Кандидаты на пост пока не определены, точная дата не известна (выборы состоятся через пару месяцев).

До этого времени исполнять обязанности руководителя района будет глава Староалейского сельсовета Татьяна Скосырева.

Николай Каверин Фото: третьяковский-район.рф

Солонешенский район

По собственному желанию ушел и глава Солонешенского района Виктор Горбачев. Пост стал вакантным 5 марта. Сменщик Горбачева должен определиться 25 июня. С 5 апреля кандидаты уже могут подать документы в комиссию. Крайний срок – 23 апреля. С 26 по 25 июня будет проходить конкурс.

До тех пор обязанности главы района исполняет Александр Воронов.

Источники уверяют, что причиной его уход стало длительное противостояние с женой предыдущего главы района Екатериной Носко. По данным инсайдеров, в октябре 2019 года произошел конфликт, связанный с правами на базу отдыха «Отрада». Сначала ей владел Горбачев, потом база перешла Носко, но глава Солонешенского района продолжил строить на ней объект.

Спор закончился тем, что Носко начала записывать видео строительства на телефон, а Горбачев выхватил устройство из рук женщины и разбил его.

Носко потребовала возбудить против экс-главы Солонешенского района уголовное дело. В итоге Горбачева все-таки осудили за разбитый телефон по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Экс-главе дали два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

P.S. Кстати, рискует остаться без главы еще и Алейск. Во всяком случае, его руководителя Ивана Маскаева еще продолжают «сватать» в министры природных ресурсов Алтайского края. Но и это назначение пока на паузе.