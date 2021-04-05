Новый глава Солонешенского района определится до конца июня

Имя нового главы Солонешенского района будет известно уже 25 июня. Об этом сообщили в районной администрации.

Глава Солонешенского района Виктор Горбачев подал в отставку Новости 25.02.2021 16:59

Совет народных депутатов Солонешенского района объявил конкурс по отбору кандидатов на пост еще 31 марта. С 5 по 23 апреля кандидаты будут подавать документы в комиссию. Сам конкурс состоится с 26 апреля по 25 июня. В последний день пройдет собеседование со всеми участниками, а затем на заседании райсовета будет определен новый глава муниципального образования.

Напомним, что пост стал вакантным в марте 2020 года, после ухода Виктора Горбачева по собственному желанию. Сначала он отправился отпуск, а с 5 марта официально подал в отставку. Его уход мог быть связан с конфликтом с Екатериной Носко, которая является женой предшественника Горбачева на посту главы района.

Сейчас обязанности руководителя района исполняет Александр Воронов.