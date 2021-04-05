Алтайский сенатор Белоусов просит минсельхоз увеличить транспортную компенсацию для сельхозпроизводителей

Компенсацию затрат сельхозпроизводителей на транспортировку продукции нужно увеличить с 25 до 50%. С таким предложением в российское министерство сельского хозяйства обратился сенатор от Алтайского края, зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов.

Субсидирование тарифов на перевозки в 25% прописано в постановлении правительства «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат на транспортировку сельхозпродукции». По словам сенатора, эта мера очень важна, но уже недостаточная для сохранения необходимого объема поставок в центральную часть страны.

В своем письме руководству минсельхоза он обращает особое внимание на то, что острую необходимость в поддержке имеют аграрии Алтайского края в частности и Сибирского федерального округа в целом.

«Аграрии Алтая и Сибири проигрывают конкуренцию на внутреннем рынке из-за высокой стоимости логистики. Сельскохозяйственную продукцию приходится везти за тысячи километров из-за чего ее стоимость для конечного потребителя в европейской части страны значительно возрастает», – пояснил сенатор.

Сибирь является зерновой житницей страны, и, несмотря на многочисленные проблемы, удерживает лидерство в производстве круп. Но из-за того, что льготные тарифы распространяются только на зерно, отправляют в страны Юго-Восточной Азии сырье, а не продукцию глубокой переработки.

Так что парламентарий предлагает расширить действие правительственного постановления еще и на продукты переработки зерновых культур.