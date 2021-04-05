Жителей Алтайского края попросят оценить уровень коррупции в регионе

На сайте госзакупок опубликован тендер на проведение соцопроса среди жителей Алтайского края. Население спросят об оценке распространенности коррупции в крае и эффективности борьбы, которую проводят государственные органы.

Стартовая цена тендера – 250 тысяч рублей. Опросить планируют как рядовых жителей региона, так и предпринимательское сообщество.

Алтайскую чиновницу Стеллу Штань заключили под стражу Новости 02.04.2021 17:41

Ранее в своем отчете перед депутатами краевого Законодательного Собрания руководитель алтайского главка МВД Андрей Подолян сообщил, что количество коррупционных преступлений в регионе за 2020 год выросло на 19,7%. В том числе увеличилось и количество взяток – 85 фактов против 70 в 2019 году.

Напомним также, что 31 марта по обвинению в мошенничестве была задержана представитель губернатора Алтайского края и правительства в АКЗС Стелла Штань. Ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). По версии следствия, в декабре 2015 года чиновница помогла директору частного барнаульского детсада Happy baby незаконно получить в виде субсидий из краевого бюджета 14 млн рублей.

А 1 апреля были предъявлены обвинения депутату АКЗС Николаю Бушкову. Будучи главой компании «Алтай-Форест» он, по версии следствия, организовал в Тальменском районе незаконные рубки леса, чем нанес лесному фонду ущерб на 4,9 млн рублей.