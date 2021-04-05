Мария Мотузная обматерила Марию Бутину за слова об алтайском селе

Бывшая обвиняемая по делу за репост «оскорбительных» мемов Мария Мотузная нелестно высказалась о члене российской Общественной палаты Марии Бутиной. На своей странице в Twitter Мотузная объявила экс-«шпионку» во лжи и назвала ее своим новым врагом.

Претензии Мотузной касались заявления Марии Бутиной о Косихе (райцентр в Алтайском крае), которое общественница сделала во время визита в покровскую колонию к Алексею Навальному. Тогда Бутина заявила, что в ИК-2, где отбывает наказание оппозиционер, лучше, чем «гостиница в селе Косиха Алтайского края» (такой, кстати, не существует).

Мотузная написала, что в Косихе она была, и слова Бутиной не соответствуют реальности. При этом свою позицию оправданная по экстремистской статье Мотузная выразила с матами и оскорблениями в адрес общественницы.

«Даже если бы там было хуже, чем в ИК, ты тогда может не государственные бабки ела бы на RT, а о своем родном крае радела?», – написала Мотузная.

И добавила, что в лице Бутиной у нее появился новый враг.

Напомним, что Мария Бутина недавно посещала колонию в колонию № 2 в городе Покров, где встретилась с оппозиционером Алексеем Навальным и сняла «разоблачительный» сюжет о его жизни в заключении. Нормального разговора у них не получилось. Навальный попросил Бутину не снимать его, назвал уроженку Алтайского края паразиткой и «обслугой власти воров».

Поводом для визита Бутиной послужило то, что Навальный жалуется на боли в ноге и спине и требует, чтобы к нему допустили врачей. Однако тюремщики это требование пока не выполнили, а оппозиционер объявил голодовку.