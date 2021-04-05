Юмор FM 89.2 устроил дружеский турнир по боулингу в честь 1 апреля

Дружеский турнир по боулингу провела радиостанция Юмор FM 89.2 в День смеха 1 апреля, сообщает altai.news.

На четырех дорожках расположились самые веселые и позитивные команды из компаний «Народный Рынок», «Логовская сыроварня», «Апгрейд» и «Гедеон». В составе сборных были и руководители компаний, потому что капитаны всегда остаются со своей командой. Дружеская атмосфера позитива, веселья и здорового азарта позволила участникам проявить свой спортивный талант.

С большим отрывом выиграла команда «Логовской сыроварни», которая показала слаженную игру. И если победила только одна компания, то огромное удовольствие, подарки и отличное настроение досталось всем участникам.

Смотрите фоторепортаж с товарищеского матча по боулингу на сайте «Мой Алтай», а хорошее настроение всегда доступно на Юмор FM 89.2

Площадку предоставил: Боулинг «Галактика», ул. Строителей, 117 Тел.: +7 (3852) 57-94-92.

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