Семь жителей Алтайского края скончались от коронавируса за минувшие сутки

За прошедший день в Алтайском крае умерло еще семь коронавирусных больных, все – именно от ковида. Такие данные на 5 апреля сообщает оперштаб региона.

«Того, кто видел смерти, убеждать не надо». Главный эпидемиолог Алтайского края рассказала о ходе вакцинации Новости 30.03.2021 10:18

Всего вирус унес жизни уже более 2,7 тысяч жителей края, из них у 1,8 тысячи пациентов причиной смерти была именно инфекция. С начала пандемии ковидом переболело уже 47,6 тысяч человек, 91 случай заражения зафиксирован за минувшие 24 часа.

Справились с инфекцией уже более 42,6 тысяч заболевших, из них за минувшие сутки новости о выздоровлении получили 58 пациентов.

В инфекционных госпиталях лечатся более тысячи коронавирусных больных и 333 человека с пневмонией. Тяжело переносят вирус 239 человек, 96 из них подключено к аппаратам ИВЛ. Резервными остаются 588 коек. На дому лечатся 16 бессимптомников и 155 пациентов с пневмонией.

Также активно продолжается вакцинация населения от коронавируса. Первую дозу вакцины «Гам-Ковид-Вак» из двух получили уже более 34,2 тысяч человек, 69,8 тысяч жителей края привились полностью.