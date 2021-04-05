Мария Бутина пожаловалась на кибербуллинг после поездки в колонию Навальному

Член Общественной палаты России, бывшая политзаключенная американской тюрьмы Мария Бутина сообщила об угрозах и оскорблениях, которые поступили ее адрес после визита в покровскую колонию № 2 к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом активистка сообщила в своем Telegram-канале.

Мария Бутина обвинила сторонников Навального в том, что они привлекают для травли все возможные ресурсы – «от человеческих диванных армий до компьютерных ботов и программ, ориентированных на то, чтобы задолбить отдельно взятую личность раз и навсегда».

Также Бутина заявила, что слова ее критиков были полны мата, восклицательных знаков, оскорблений, ругательств, смайликов и «капслока». Активистка упрекнула хейтеров в плохом знании русского языка, с помощью которого ей желали «гибели в страшных муках».

При этом девушка уверяет: оскорбления и угрозы не вызвали у нее ничего, кроме жалости. Она назвала своих ненавистников «хищными стаями голодных до крови одиноких волков» и «заблудшими потерянными душами» и понадеялась на их исправление.

«Я все равно верю, что придет тот день, когда каждая из этих заблудших душ все же найдет свое полезное для общества применение и вместо организации кибербуллинга возьмет и обратит свою неуемную энергию ненависти в нечто доброе своим ближним. Ну, вот хотя бы переведет старушку через дорогу или пожертвует рубль детдому», – написала Бутина.

Напомним, что недавно Мария Бутина приезжала в колонию № 2 в городе Покров к оппозиционеру Алексею Навальному. Однако тот гостье был не рад и и назвал уроженку Алтайского края паразиткой и «обслугой власти воров».

При этом сам Навальный жалуется на боли в ноге и спине и требует, чтобы к нему допустили медиков. Однако в колонии это требование выполнить отказываются. Из-за этого оппозиционер объявил голодовку.