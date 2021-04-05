«Дважды в одну реку не войти». Бийских эсеров вместо Олега Гузеева возглавил пловец Яков Стрюков

Новым главой бийского отделения «Справедливой России» стал местный спортсмен Яков Стрюков. Такое решение большинством голосов приняли на конференции партии 2 апреля.

Бийских справедливороссов возглавит Олег Гузеев Новости 15.03.2021 17:59

Любопытно, что изначально руководство СР выбрало кандидатом на этот пост бывшего замглавы города (коим он был с 2018 по 2020 годы), а в прошлом – главы бийского отделения СР (до 2018 года) Олега Гузеева. Однако, как сообщает пресс-служба партии, он взял самоотвод и отказался от того, чтобы занять эту должность во второй раз.

Интересно, что дважды бронзовый призер Кубка России по плаванию в ластах Яков Стрюков является в партии новичком. На конференции 2 апреля руководитель краевой СР Александр Терентьев представил его делегатам, после чего тот и был назначен.

Напомним, что вакантным место главы бийского отделения СР стало после внезапного ухода Елены Речковой. Депутат Бийской гордумы от партии так и не объяснила публично, почему вышла из «Справедливой России». Однако, по нашим источникам, на ее решение повлияли конфликт в местном отделении.

Назначение нового главы отделения СР во втором по численности городе Алтайского края сейчас имеет большое значение в связи с приближающимися выборами в краевое Заксобрание и Государственную Думу.