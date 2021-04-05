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«Дважды в одну реку не войти». Бийских эсеров вместо Олега Гузеева возглавил пловец Яков Стрюков

Новости
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Новым главой бийского отделения «Справедливой России» стал местный спортсмен Яков Стрюков. Такое решение большинством голосов приняли на конференции партии 2 апреля.

Олег Гузеев

Бийских справедливороссов возглавит Олег Гузеев

Новости

Любопытно, что изначально руководство СР выбрало кандидатом на этот пост бывшего замглавы города (коим он был с 2018 по 2020 годы), а в прошлом – главы бийского отделения СР (до 2018 года) Олега Гузеева. Однако, как сообщает пресс-служба партии, он взял самоотвод и отказался от того, чтобы занять эту должность во второй раз.

Интересно, что дважды бронзовый призер Кубка России по плаванию в ластах Яков Стрюков является в партии новичком. На конференции 2 апреля руководитель краевой СР Александр Терентьев представил его делегатам, после чего тот и был назначен.

Напомним, что вакантным место главы бийского отделения СР стало после внезапного ухода Елены Речковой. Депутат Бийской гордумы от партии так и не объяснила публично, почему вышла из «Справедливой России». Однако, по нашим источникам, на ее решение повлияли конфликт в местном отделении.

Назначение нового главы отделения СР во втором по численности городе Алтайского края сейчас имеет большое значение в связи с приближающимися выборами в краевое Заксобрание и Государственную Думу.

Александр Терентьев

«Негодяев не потерплю». Главный алтайский справедливоросс Терентьев рассказал, кого берет на выборы в АКЗС и Госдуму

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Интервью с Александром Терентьевым

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Автор: Политсиб.ру

Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия»

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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