Новым главой бийского отделения «Справедливой России» стал местный спортсмен Яков Стрюков. Такое решение большинством голосов приняли на конференции партии 2 апреля.
Любопытно, что изначально руководство СР выбрало кандидатом на этот пост бывшего замглавы города (коим он был с 2018 по 2020 годы), а в прошлом – главы бийского отделения СР (до 2018 года) Олега Гузеева. Однако, как сообщает пресс-служба партии, он взял самоотвод и отказался от того, чтобы занять эту должность во второй раз.
Интересно, что дважды бронзовый призер Кубка России по плаванию в ластах Яков Стрюков является в партии новичком. На конференции 2 апреля руководитель краевой СР Александр Терентьев представил его делегатам, после чего тот и был назначен.
Напомним, что вакантным место главы бийского отделения СР стало после внезапного ухода Елены Речковой. Депутат Бийской гордумы от партии так и не объяснила публично, почему вышла из «Справедливой России». Однако, по нашим источникам, на ее решение повлияли конфликт в местном отделении.
Назначение нового главы отделения СР во втором по численности городе Алтайского края сейчас имеет большое значение в связи с приближающимися выборами в краевое Заксобрание и Государственную Думу.
Интервью с Александром Терентьевым