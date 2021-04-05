Руководителя МУП «Каменские теплосети» обвинили в растрате и подлоге

Исполняющий обязанности директора МУП «Каменские теплосети» пойдет под суд за растрату денег и служебный подлог. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

«В 2019 году заместитель директора предприятия трудоустроил в учреждение на должность слесаря-ремонтника своего родственника, а также дал указание изготовить подложные документы, в том числе табели учета рабочего времени, о якобы исполнении им своих служебных обязанностей», – пояснили в ведомстве.

В итоге руководитель путем растраты похитил более 153 тысяч рублей. Вину он полностью признал. Теперь на имущество мужчины наложили арест, а уголовное дело направлено в суд.

Судить и.о. директора «Каменских теплосетей» будут по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения) и по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог). Первая статья предусматривает до шести лет лишения свободы, а вторая – до двух лет тюрьмы. Также судить будут и родственника, которого устроил» на «работу» директор МУП.

Обвиняемые признали свою вину. На имущество руководителя предприятия наложен арест. Следком не указывает имен, но судя по официальным данным в 2019 году в МУПе как раз сменился руководитель: с Валерия Басманова на Бориса Борисова. К кому из них у правоохранителей возникли вопросы, пока не понятно.

Это уже не первый скандал, связанный с руководством предприятия. Так, глава Каменского района Иван Панченко рассказывал, что зарплата директора на предприятии была завышена на 5,4 тысячи рублей, также он превышал должностные полномочия при заключении договоров.

Напомним, что МУП «Каменские теплосети» является одним из самых проблемных предприятий края. Совсем недавно налоговая просила признать предприятие банкротом. Сейчас долг составляет 400 млн рублей.