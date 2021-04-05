Администрация Барнаула ответила депутату Алтайского краевого Заксобрания Евгении Боровиковой на просьбу рассмотреть ее кандидатуру в качестве возможного главы Октябрьского района. Ответ за подписью вице-мэра Юрия Еремеева является скорее отказом.
«Октябрьский район – очень значимая часть территории города (…) В связи с этим уделяется особое внимание подбору кандидатуры, учитывая не только уровень образования и стаж работы, но и наличие практического опыта управленческой деятельности, умение стратегического планирования, организационной и аналитической работы (…). Комплектование кадрового состава высших и главных должностей муниципальной службы преимущественно осуществляется посредством формирования резерва кадров», – вежливо намекнули на недостаток навыков Боровиковой.
Впрочем, ее кандидатуру обещали рассмотреть при очередной обновлении резерва кадров.
Боровикова таким ответом осталась недовольна. Прежде всего, тем, что «сам глава города Вячеслав Франк не удостоил меня чести ответить лично». Да и сами аргументы насчет кадрового резерва вызвали у нее вопросы.
«Как формируется резерв кадров и где можно посмотреть его списки? С кем я буду бороться за это место? В какие сроки рассматриваются кандидатуры? Существует ли конкретное положение? Как устроена процедура прохождения и рассмотрения кандидатур? Сколько времени в «сказочном» резерве состояли Михалдыкин, Сабына, Звягинцев, Татьянин? Когда были комиссии по рассмотрению этих кандидатур, и кто состоял в этих комиссиях?» – заявила Боровикова.
Более того, ожидаемый отказ ее настолько зацепил, что она даже анонсировала по этому поводу депутатское расследование, о котором в преддверии выборов мы еще не раз услышим.
Евгения Боровикова – депутат седьмого созыва АКЗС. До недавнего времени она представляла фракцию ЛДПР в АКЗС, однако через некоторое время после назначения руководителем регионального отделения партии Максима Крайна, сдала партбилет и сейчас намерена идти на выборы в составе объединенной «Справедливой России».
Напомним, что Боровикова обратилась с письмом к барнаульскому градоначальнику Вячеславу Франку 18 марта. Там она, ссылаясь на большой опыт депутатской работы в Октябрьском районе, просила рассмотреть ее кандидатуру на место главы. Предыдущий руководитель районной администрации Андрей Овсянников покинул свой пост по собственному желанию в январе 2021 года. А уже 3 февраля он был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве.
Приговор по делу чиновника пока не вынесен
Да её кондуктором в трамвай пускать страшно, вахта в общаге коопераги самое то