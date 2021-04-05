«Мы вам перезвоним». Депутату Евгении Боровиковой не дадут возглавить Октябрьский район Барнаула

Администрация Барнаула ответила депутату Алтайского краевого Заксобрания Евгении Боровиковой на просьбу рассмотреть ее кандидатуру в качестве возможного главы Октябрьского района. Ответ за подписью вице-мэра Юрия Еремеева является скорее отказом.

«Октябрьский район – очень значимая часть территории города (…) В связи с этим уделяется особое внимание подбору кандидатуры, учитывая не только уровень образования и стаж работы, но и наличие практического опыта управленческой деятельности, умение стратегического планирования, организационной и аналитической работы (…). Комплектование кадрового состава высших и главных должностей муниципальной службы преимущественно осуществляется посредством формирования резерва кадров», – вежливо намекнули на недостаток навыков Боровиковой.

«Прошу рассмотреть мою кандидатуру». Алтайский депутат Боровикова хочет возглавить Октябрьский район Барнаула Новости 18.03.2021 14:10

Впрочем, ее кандидатуру обещали рассмотреть при очередной обновлении резерва кадров.

Боровикова таким ответом осталась недовольна. Прежде всего, тем, что «сам глава города Вячеслав Франк не удостоил меня чести ответить лично». Да и сами аргументы насчет кадрового резерва вызвали у нее вопросы.

«Как формируется резерв кадров и где можно посмотреть его списки? С кем я буду бороться за это место? В какие сроки рассматриваются кандидатуры? Существует ли конкретное положение? Как устроена процедура прохождения и рассмотрения кандидатур? Сколько времени в «сказочном» резерве состояли Михалдыкин, Сабына, Звягинцев, Татьянин? Когда были комиссии по рассмотрению этих кандидатур, и кто состоял в этих комиссиях?» – заявила Боровикова.

Более того, ожидаемый отказ ее настолько зацепил, что она даже анонсировала по этому поводу депутатское расследование, о котором в преддверии выборов мы еще не раз услышим.

Евгения Боровикова – депутат седьмого созыва АКЗС. До недавнего времени она представляла фракцию ЛДПР в АКЗС, однако через некоторое время после назначения руководителем регионального отделения партии Максима Крайна, сдала партбилет и сейчас намерена идти на выборы в составе объединенной «Справедливой России».

Напомним, что Боровикова обратилась с письмом к барнаульскому градоначальнику Вячеславу Франку 18 марта. Там она, ссылаясь на большой опыт депутатской работы в Октябрьском районе, просила рассмотреть ее кандидатуру на место главы. Предыдущий руководитель районной администрации Андрей Овсянников покинул свой пост по собственному желанию в январе 2021 года. А уже 3 февраля он был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве.