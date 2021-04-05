Неожиданный расклад. Кто из барнаульских депутатов стал самыми медийными в марте

Лидирующую позицию в медиарейтинге «Политсибру» по-прежнему занимает председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич. Однако в марте ей на пятки наступали сразу три единоросса. Есть еще одна особенность рейтинга за первый весенний месяц года – в топ-3 вошло четыре лидера. Вспоминаем, какие события привели их на эти позиции и что о них писали СМИ.

Галина Буевич не уступает свое первое место уже несколько месяцев. В марте в лидеры ее вывели два крупных события – отчет мэра Вячеслава Франка, по поводу которого она дала комментарии журналистам, и утверждение оргкомитета предварительного голосования партии «Единая Россия». Также в повестку региональных СМИ она попала из-за обсуждения механизма реализации инициативных проектов через ТОСы, а также то, что в рейтинге глав крупных городов Сибири «Медиалогии» она потеряла две позиции и заняла 14 место.

А вот депутат-единоросс Евгений Носенко занял в мартовском медиарейтинге «Политсибру» второе место. За месяц он поднялся на две строчки. Удалось ему это за счет заседаний градостроительного совета Барнаула. В марте они проходили чаще обычного, а потому и СМИ его цитировали больше. Примечательно, что от первого места его отделило лишь одно упоминание. Если все пойдет такими темпами, то вскоре появится новый лидер нашего рейтинга.

Третью позицию разделили сразу два народных избранника. Это председатель комитета по социальной политике Марина Понкрашева. В прошлом месяце она комментировала несколько серьезных тем: питание в школах, отчет мэра и бюджет Барнаула за 2020 год. А также вошла в оргкомитет праймериз ЕР, о чем писали многие издания.

И это депутат-единоросс Иван Огнев. В новостях упоминается по большей части из-за подачи документов на праймериз. Также Огнев комментировал отчет мэра, строительство спорткомплекса в Тальменском районе и другое.

Лидеры марта:

Рейтинг медийности депутатов БГД, март 2021 года Иллюстрация: Политсибру

Так распределились места в рейтинге упоминаемости:

Рейтинг медийности депутатов БГД, март 2021 года Иллюстрация: Политсибру

Часть депутатов БГД вообще не упоминались в СМИ:

Рейтинг медийности депутатов БГД, март 2021 года Иллюстрация: Политсибру

Рейтинг «Политсибру» составляется на основе количества упоминаний на краевых информационных агентствах, порталах, сайтах газет и телеканалов: «Политсибру», «Толк», «Амител», «Regnum Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Алтапресс», «Банкфакс», «Вечерний Барнаул», «Вести-Алтай», «Катунь-24», «Комсомольская правда в Барнауле», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтайская правда», «ТАСС-Сибирь», «Интерфакс-Сибирь». Подсчет производится вручную на сайтах средств массовой информации. За 100% мы берем общее число упоминаний депутатов в прошедшем месяце.