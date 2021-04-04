Коронавирус унес жизни 11 жителей Алтайского края за сутки

Еще 11 человек умерло за сутки в ковидных госпиталях Алтайского края. Восемь из них скончались именно из-за вируса, еще трое по иным причинам, но все были носителями COVID-19. С начала пандемии умерло уже более 2,7 тысяч человек. Такие данные на 4 апреля сообщает оперативный штаб.

Кроме того, за день было зарегистрировано 92 новых случая заболевания (а всего 47,5 тысяч), выздоровел 71 пациент.

Лечение в больницах проходят 1 055 человек с ковидом и 340 пациентов с вирусной пневмонией. Лечатся на дому еще 17 человек, у которых не симптомов вируса, и 609 пациентов с пневмонией долечиваются.

Прививку «Гам-Ковид-Вак» получили уже 69,7 тысяч человек и еще 33,6 тысяч пока только первый укол.