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12 жителей Алтайского края с коронавирусом скончались за минувшие сутки

Новости
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Коронавирус унес жизни еще 12 человек в Алтайском крае, 10 из них умерли непосредственного от ковида, еще двое по другим причинам, но они тоже были заражены вирусом и лечились в госпиталях. Такие данные на 3 апреля сообщает оперативный штаб.

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Также за прошедшие сутки было зарегистрировано еще 96 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии заболело 47,4 тысячи человек. В том числе 16,9 тысяч в Барнауле, 3,8 тысячи в Бийске, 1,3 тысячи в Новоалтайске, 3,3 тысячи в Рубцовске и еще 484 в Рубцовском районе, 1,1 тысяча в Славгороде, 427 человек в Камене-на-Оби и еще 263 в Каменском районе.

Выздоровело за день 119 пациентов. В госпиталях остаются 1 067 человек с подтвержденным ковидом и еще 336 пациента с вирусной пневмонией. 17 бессимптомных вирусоносителе лечатся дома.

С марта 2020 года медики обследовали уже 1,3 млн человек. За минувшие сутки было сделано 3983 теста.

Что же касается вакцинации, то полностью привиты 69,1 тысяча человек. Еще 32,2 тысячи получили пока только первый укол.

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Темпы вакцинации соответствуют запланированным

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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