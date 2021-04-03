Алтайскую чиновницу наказали за язвительный комментарий по поводу закрытия лиги КВН

Заместитель начальника управления молодежной политики Алтайского края Ирина Рыбина получила предупреждение за скандальный пост в соцсетях по поводу закрытия официальной лиги КВН в Барнауле. Подробности сообщает пресс-служба регионального правительства

Инициатором тщательного анализа поста, где чиновница высказала свое мнение по поводу клуба веселых и находчивых, стал губернатор Виктор Томенко. Публикацию Рыбиной рассмотрели на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих. Члены комиссии изучили реакцию в СМИ и соцсетях, проконсультировались с лингвистами. Также свое мнение по резонансному заявлению высказала сама «виновница торжества» и ее начальница, глава управления Екатерина Четошникова.

«Члены комиссии отметили важность соблюдения общих принципов государственной гражданской службы публичными должностными лицами, а также необходимость использования официального стиля подачи информации. Ирина Рыбина предупреждена о недопустимости совершения впредь неэтичных поступков, противоречащих общим принципам служебного поведения государственных служащих», – такое решение вынесла комиссия на заседании 2 апреля.

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Кроме того, эксперты рекомендовали руководителям органов власти напомнить своим подчиненным правила публичных выступлений и требования к этике госслужбы.

Напомним, что история произошла еще 20 февраля 2021 года. Ирина Рыбина опубликовала на своей странице во «Вконтакте» пост, где довольно сумбурно, с большим количеством пунктуационных ошибок и эмодзи отреагировала на обвинения главы лиги в том, что клуб придется закрывать из-за бездействия чиновников.

«Теперь тестик на наличие мозга? А был ли мальчик? Кто зарубил КВН? Лидер, который не живет в крае? Зачем пафос и пиар на молодежной политике? Кого все таки хоронить то будем? Мы живы, квншики тоже. Плюс свято место пусто не бывает, смена лидеров, это всегда изменения, новые люди, новые силы. Короче, шутка не зашла, юморим дальше», – написала она.

Днем ранее о закрытии единственной официальной лиги КВН в Алтайском крае сообщил ее директор Андрей Новиков. Он заявил, что краевое управление молодежной политики отказалось выделять деньги на их деятельность.