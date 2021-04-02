В Барнауле задержали сторонника украинских националистов, который планировал подорвать мечеть

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Алтайского края, который готовил акцию устрашения против мигрантов и органов госвласти, сообщили в пресс-службе ФСБ. На видео, которое распространили в сети, мужчина рассказывает, что собирался подорвать барнаульскую мечеть.

«В Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО) совершить акции «прямого действия», направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти», – сообщили в ФСБ.

На допросе задержанный сообщил, что кураторы организации давали ему задания. Первое из них – провести разведку местности около торговых точек, «которые принадлежат лицам неславянской внешности». Следующим этапом должно была стать «уничтожение объектов» с помощью поджога или подрыва.

Во время обысков у задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкцию по изготовлению самодельной взрывчатки, экстремистскую литературу, средства коммуникации с фотографиями разведки.

Задержанный признался в инкриминируемом преступлении. Выяснилось, что в феврале он сам вышел на контакт с представителем ЭНО «в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции». А в начале марта ему дали первое задание.

Против барнаульца возбудили уголовное дело по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).