Увольняют, воруют, стреляют по лошадям: хроника событий в Сибири за неделю

Последняя неделя марта была богата на скандальные новости. В регионах Сибири задерживали чиновников и депутатов, главы субъектов СФО выступали с резонансными заявлениями и отправляли в отставку подчиненных. Коротко о самых важных событиях – в обзоре «Политсибру».

Алтайский край

На минувшей неделе одной из громких новостей стало задержание представителя губернатора в краевом парламенте Стеллы Штань. Ее подозревают в мошенничестве, заведено уголовное дело. Оно связано с частным детским садом Happy baby, директора которого чуть ранее обвинили в присвоении бюджетных средств.

Также в Новосибирске был задержан депутат алтайского парламента, руководитель компании «Алтай-Форест» Николай Бушков. Его обвиняют в незаконных рубках леса в Тальменском районе.

А мэр Бийска Александр Студеникин подал в отставку после неудачного отчета о работе перед депутатами гордумы. Впрочем, через два дня он одумался и отозвал заявление.

Республика Алтай

Глава региона Олег Хорохордин отправил в отставку министра здравоохранения республики Сергея Коваленко. Главу минздрава и его помощника обвиняют в получении взяток. Сейчас они находятся под стражей.

Полицейского из республики обвиняют в убийстве девяти чужих лошадей. Он стрелял по животным из собственного охотничьего ружья. По предварительным данным, делал это просто, чтобы поразвлечься.

Республика Тыва

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил: в республике покончено с «семейственностью» во власти и другими непродуктивными привычками, пишет портал «Тува-Онлайн». Теперь, по словам губернатора, на должности назначают без всякого блата.

А еще в Туве нашлось место коррупции. Там служащих миграционного центра в одном из районов обвинили в хищении более полумиллиона рублей из бюджета. По версии следствия, помог им в этом закупленный для учреждения уголь, который служащие просто «толкнули на сторону».

Омская область

Стала известна тройка кандидатов в омское Заксобрание по партийному списку. Первым номером идет главврач Клинического медико-хирургического центра, секретарь областного отделения «Единой России» Вадим Бережной. За ним – заместитель спикера Заксобрания Александр Артемов и мэр Омска Оксана Фадина.

А 31 марта мэрию Омска оцепили силовики. Причиной стало поступившее сообщение о минировании.

Республика Хакасия

В Хакасии политтехнолога от ЕР обвинили в буллинге дочери главы республики Валентина Коновалова. Он может быть причастен к распространению текстов о том, что Дарья Коновалова – открытая сторонница ЛГБТ. Об этом сообщает ИА «Хакасия».

Также в республике возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц системы здравоохранения при лекарственном обеспечении льготной категории граждан. Об это сообщили в следственном комитете региона.

Наконец, в республике вновь отложили строительство железной дороги Кызыл – Курагино В этот раз на пять лет. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном правовом портале. Еще в 2011 году Владимир Путин вбил там символический серебряный костыль, символизирующий начало строительства. Но работы так и не пошли.

Красноярский край

В Красноярске задержали бывшего заместитель директора «Центра реализации социальных проектов». Как сообщают 31 марта следкоме, взятки чиновник брал отнюдь не борзыми щенками: ему, по версии следствия, предложили два автомобиля Lexus LX570.

А еще сразу два заместителя министра экологии края лишились своих постов. Это Илья Карчушкин и Елена Бабина. Причины увольнения не известны.

Иркутская область

В Иркутске в связи с подтоплением введен режим повышенной готовности. Подтоплены несколько садоводств и городских улиц.

Также в Иркутске задержали начальника одного из отделов городской администрации по уголовному делу о незаконном строительстве многоэтажного дома. В этот раз «призовым фондом» стали две квартиры в этом же «незаконном» доме, информирует иркутский следком.

Новосибирская область

Сельского депутата Павла Хоменко признали виновным в попытке хищения на таможне искусственных изумрудов. Его приговорили к условному сроку в четыре года. Информация об это опубликована на сайте суда.

А прокуратура Новосибирска нашла нарушения в организации питания в школах и детских садах города. Это несоблюдение правил хранения продуктов, санитарных норм и использование продуктов «без лицензии».

Кемеровская область

Помощника областного прокурора поймали на крупной взятке. Представитель правосудия собиралась получить деньги за то, что пообещала «клиенту» помощь в организации условного срока вместо реального.

Кроме того в Кузбассе назначили нового детского омбудсмена. Им стала Валентина Богатенко. Ранее она была начальником управления по взаимодействию с Кемеровским городским Советом народных депутатов мэрии Кемерово.

Томская область

Жена арестованного мэра Томска Ивана Кляйна Галина призналась в нападении на силовика во время обыска в квартире. А спикер гордумы Северска Григорий Шамин получил награду от Путина. Ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.