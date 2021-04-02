Алтайскую чиновницу Стеллу Штань заключили под стражу

Октябрьский районный суд Барнаула отправил под стражу представителя губернатора Алтайского края и правительства в АКЗС Стеллу Штань. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

Стелле Штань предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). По этой статье ей грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

По версии следствия, в декабре 2015 года чиновница вместе с директором частного детсада «Happy Baby» изготовили и предоставили в главное управление образования и молодежной политики края (ныне – минобрнауки) поддельные документы купли-продажи нежилого помещения. В них стоимость здания была сильно завышена по сравнению с ценой на рынке.

«Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета», – отметили в следкоме.

В итоге директор детского сада и Штань незаконно получили 14 млн рублей в качестве субсидий. Первая находится под стражей еще с марта. Директору предъявили обвинение по той же статье, что и чиновнице.

Напомним, что Стеллу Штань задержали 31 марта. Ее членство в «Единой России» приостановили. А губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил надежду на то, что расследование дела будет справедливым и независимым. Сам Томенко не собирается в него вмешиваться.

Кстати, сейчас обыски по этому делу еще продолжаются.