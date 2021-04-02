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Спортсмен из Барнаула получил травмы на соревнованиях в Пакистане во время камнепада

Новости
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Член российской сборной туристов-водников Сергей Митюков попал в больницу в Пакистане. Во время соревнований на него упал валун. Об этом сообщил портал Barnaul22.

Обломок горной породы рухнул на группу российских спортсменов, когда они проходили связку водных маршрутов шестой категории в верховьях реки Инд. Несколько человек переодевались в автобусе перед спуском в каньон, упавший камень пробил корпус машины. Оказалось, что после дождей в ущелье начался камнепад.

Митюков получил несколько травм и переломов. Сначала его доставили в военный госпиталь в городе Скарду, а затем перевезли военным бортом в Исламабад.

«Сейчас он находится в больнице, состояние стабильно тяжелое. Транспортировка в Россию пока невозможна. Предстоит сделать несколько операций и пройти курс лечения. Сейчас Сергею требуется операция на ногу, ключицу и дорогостоящее содержание в больнице», – написано в посте.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/id18145706

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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