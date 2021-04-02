Депутат Госдумы Терентьев обратится в УФАС и в ряд министерств из-за проблем с газом и водой в Алтайском крае

УФАС, управление по государственному регулированию цен и тарифов, Роспотребнадзор и министерство строительства и ЖКХ – в эти ведомства обратится депутат Госдумы от Алтайского края, главный справедливоросс региона Александр Терентьев. Об этом он сообщил по итогам приема жителей региона, которые пожаловались на многочисленные коммунальные проблемы.

«Без вас государство задохнется». Депутат Госдумы, главный алтайский эсер Терентьев обсудил со студентами проблемы образования Новости 02.04.2021 11:36

Первые два депутатских запроса Терентьев направит в управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю и региональное управление по государственному регулированию цен и тарифов. Он спросит чиновников, почему в крае резко растет стоимость баллонов со сжиженным газом.

О том, что газ дорожает и дорожает, народному избраннику рассказал житель Бурлинского района. Так, и по словам председателя местного отделения СР в районе Сергея Медведева, только в марте баллон стал стоить на 85 рублей больше, и сейчас за покупку одной единицы топлива приходится отдавать почти 600 рублей.

Подобная ситуация и в других районах края. И дело не только в растущей цене, но и снижающемся объеме (то есть цена, по сути, растет еще больше). Например, эсер из Немецкого национального района Евгений Маленко рассказывает, что еще в начале года газ развозили в емкостях по 10 и 20 килограммов. Теперь для покупки доступны баллоны в 9 и 18 кг. При этом цена нисколько не снижается. Даже наоборот: в январе за 10 кг газа просили 400 рублей, в феврале было уже 460 рублей, в марте пришлось отдавать 500, и как раз за уменьшившийся объем.

Тревожные сигналы приходят и из Мамонтовского района.

А вот запросы в краевой Роспотребнадзор и министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Терентьев направит по теме обеспечения жителей сел качественной водой. Эта проблема тоже касается многих алтайских муниципалитетов. Во время приема к депутату обратилась жительница села Беленького Угловского района. Местная водонапорная башня крайне изношена, вода в дома приходит ржавая и с перебоями. Опыт разрешения таких проблем в партии уже есть: эсеры помогли решить вопросы в Смоленском и Топчихинском районах.

Во время приема к Терентьеву поступило еще два важных вопроса. Один от жительницы Павловского района, которая не может получить заслуженное долгими годами сельского труда и многочисленными грамотами и наградами звание «Ветеран труда Алтайского края».

А депутат-справедливоросс из Калманского района Виктор Замиралов обратился к старшему коллеге с просьбой вмешаться в конфликт. Он настаивает на сохранении в районе должности аудитора контрольно-счетной палаты. Сократить ее пытаются власти. По словам, Замиралова, чтобы передать полномочия на подконтрольного человека.