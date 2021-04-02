Отец Марии Бутиной возмутился обвинениями Навального

Отец уроженки Барнаула и члена российской Общественной палаты Марии Бутиной прокомментировал слова оппозиционера Алексея Навального о своей дочери. По словам Валерия Бутина, с Навальным стоит судиться. Об этом сообщает Daily Storm.

«Если человек невменяемый – ну что с него взять?! Ему лечиться надо. Этот господин не отличается ни вежливостью, ни культурой. Он позволял себе ветеранов обзывать. Что взять с больного человека?!» – возмутился Бутин.

Напомним, что Мария Бутина приехала в покровскую колонию №2, где отбывает наказание Навальный, чтобы снять сюжет для телеканала RT. Навальному не понравился визит провластной активистки, он назвал ее паразиткой и обслугой воров.

При этом сам Навальный требует, чтобы к нему допустили врача. Он жалуется на боли в спине и ноге, но медпомощь ему в колонии не оказывают, врачей к политику не пускают. Из-за этого Навальный объявил голодовку. Правда, и до нее оппозиционер похудел на 8 кг.

Напомним, что Алексея Навального осудили по делу «Ив Роше» в 2014 году. Ему дали 3,5 года условно с испытательным сроком пять лет. Однако затем по требованию ФСИН условный срок заменили на реальный. Политик должен отсидеть в заключении 2 года и 8 месяцев.