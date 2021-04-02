Между «Идеалами». Градосовет Барнаула не принял проект дома «Марии-Ра»

Компания «Мария-Ра» решила возвести высотку между торгово-офисными центрами «Идеал» и «Идеал-2» (на Красноармейском проспекте). Эта идея не понравилась большинству членов градостроительного совета Барнаула на заседании в четверг, 1 апреля. По их экспертов, дому не место на этом участке, а потому проект отклонили и предложили заказчику рассмотреть вариант со строительством общественно-делового здания.

Жилой комплекс с двумя высотками собираются построить за «Сити-центром» в Барнауле Новости 26.03.2021 10:10

Не годится

Многоквартирный дом на ул. Пролетарская, 125 – это 16-этажное здание на 75 квартир. По проекту планируется, что в нем будут проживать 153 человека. В здании предусмотрен подземный паркинг на 36 машиномест, еще семь автомобилей можно разместить на улице. За домом – благоустроенный двор с детской и спортивной площадкой. На первом этаже – коммерческие помещения.

По словам архитектора Александра Деринга, который представил проект, этот земельный участок довольно маленький, и у него давняя история. Ранее эта площадка принадлежала компании «Хелми», а теперь – «Марии-Ра». И заказчик решил, что будет строить здесь дом.

Архитектор Сергей Боженко напомнил, что ранее квартал предназначался для проектирования общественно-деловой застройки. И о жилье никакой речи не шло. Здесь должно было появиться здание в стиле «хай-тек», которые бы соединило «два угловых высотных акцента».

«Сегодня мы видим вместо градостроительного ансамбля, который был сделан со вкусом и пониманием, конъюнктурные решения, случайную постановку высотных зданий. Это то, что архитекторы называют рассыпать горох. Наставили несколько разностильных и разновысотных зданий. Это совершенно нерациональное использование земельного участка и дискомфортные условия проживания. Вытащили жилой дом прямо на трамвайные пути даже ближе, чем общественные здания. Никуда это не годится», – раскритиковал проект Боженко.

Он призвал рассматривать интересы горожан не в последнюю очередь, и не ставить жилые дома «случайным образом в случайных местах». А также больше думать об эстетике городской застройки. Вердикт Боженко: строить высотный объект здесь нельзя.

С ним солидарен и депутат гордумы Евгений Носенко. Он предложил «Марии-Ра» не проходить градосовет, а «строить дом через суд».

«Нам морально даже спокойнее будет то, что мы не согласовали такое строение. Обидно за город, конечно. Не думаю, что этот дом украсит наш Красноармейский», – говорит он.

А вот архитектор Владимир Золотов напротив считает, что многоэтажка здесь возможна.

«Единственная рекомендация: объединить здания по первому этажу гибким элементом. Может быть, стоит подвинуть дом вглубь двора, что уменьшит шум и загазованность, создать зеленый барьер между улицей и жилым домом», – сказал Золотов.

Представитель компании-заказчика Мария Медведева с критикой членов градосовета не согласилась, так как проект соответствует всем нормативам. «Выпирает» дом потому, что хотели как можно больше места задействовать для обустройства двора.

Встаньте на место «жертвы»

Еще один больной момент, за который «зацепились» участники градосовета – школы и детсады. По проекту, в радиусе доступности они есть и подразумеваются в будущем. Но эксперты отметили, что путь движения в образовательные организации не должен идти через магистральные улицы. Медведева отметила, что соблюсти эти требования в таких маленьких кварталах невозможно.

«Чтобы понять проблему, надо поставить себя на место «жертвы». Квартира выходит на трамвайные пути. Представьте, что ребенка надо будет нести в детский сад через магистраль с грузовым движением. Или отправлять в школу одного через эту дорогу», – обрисовал картину Боженко

По словам члена градосовета Алексея Боброва, любая реновация должна приводить к улучшению градостроительной ситуации, а здесь наоборот создается точка напряжения.

Эксперты сошлись на том, что заказчику стоит отказать от идеи возводить здесь жилье, и снова задуматься об общественно-деловой застройке.