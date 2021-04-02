Политическая хроника недели: аресты известных лиц, отставка и возвращение мэра Бийска, перестановки в партиях

Мэр Бийска собрался уходить в отставку, но за два дня поменял свое решение. Силовики арестовали представителя губернатора Алтайского края в Заксобрании Стеллу Штань. Руководителя алтайского ЛДПР Максима Крайна отстранили от должности. О том, как прошла эта насыщенная политическими и коррупционными событиями неделя – читайте в политической хронике «Политсибру».

Мэр Бийска передумал уходить

Глава Бийска Александр Студеникин написал заявление об уходе по собственному желанию. Это произошло 30 марта после его отчета перед депутатами гордумы, где работу администрации города признали неудовлетворительной. Но уже 2 апреля градоначальник отозвал заявление обратно и записал видеообращение, где публично извинился перед губернатором Виктором Томенко и жителями.

Перестановки в ЛДПР

Владимир Жириновский отстранил координатора алтайского отделения ЛДПР Максима Крайна от должности. Исполняющим обязанности стал депутат краевого парламента Владимир Семенов. О причинах смены власти в партии не сообщают, но они, скорее всего, связаны с общей напряженностью обстановки в лагере алтайских либерал-демократов в последние месяцы и выходом из рядов партии нескольких депутатов.

Депутату Бушков предъявили обвинения

После нескольких недель слухов появилась наконец официальная информация о задержании в Новосибирске главы лесной компании «Алтай-Форест», депутата алтайского Заксобрания, единоросса Николая Бушкова. По версии следствия, в 2019 году бизнесмен организовал в Тальменском районе несколько незаконных рубок леса. Ущерб лесному фонду оценили в 4,9 млн. Кстати, он находился в розыске.

Арест чиновницы Стеллы Штань

В ночь с 31 марта на 1 апреля сотрудники краевого УФСБ задержали, обыскали и доставили в изолятор временного содержания представителя правительства и губернатора региона в Алтайском Заксобрании Стеллу Штань. Против нее возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Оно связано с барнаульским частным детским садом Happy baby, директор которого, по версии следствия, незаконно получила из краевого бюджета 14 млн рублей. Сразу после этого «Единая Россия» приостановила членство Штань в партии. Задержание прокомментировал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он выразил надежду на справедливое и независимое расследование.

Определились кандидаты на пост главы Бийского района

Шесть человек подали документы на участие в конкурсе на пост главы Бийского района. Средин них директор местного дома-интерната для престарелых и инвалидов Денис Артемов, глава администрации Первомайского сельсовета Андрей Ткачев, заместитель главы Бийского района Владимир Мальцев. Впрочем, наибольшие шансы на победу имеет Денис Артемов.

У исполкома барнаульской «Единой России» новый руководитель

Антон Целевич покидает должность руководителя исполкома барнаульской ЕР (куда уходит, не говорит, но мы уже знаем, что в администрацию города). А еще мы знаем, что на смену ему уже спешит Кирилл Гусев. Тот самый, что сейчас ведет программы на телевидении, а раньше был председателем молодежного парламента Алтайского края.

Депутат АКЗС Кайро сдаст мандат

Депутат Алтайского Заксобрания от «Единой России» Юрий Кайро досрочно сложит свои полномочия. Причиной для сдачи мандата, по информации СМИ, стал уход Кайро с поста директора рубцовского филиала «Алтайвагона». Довыборов уже не будет, поскольку уже через полгода обновится весь созыв АКЗС.

Скончался экс-депутат АКЗС Баварин

В пятницу 26 марта не стало бывшего депутата парламента Олега Баварина. Причиной смерти называют проблемы с сердцем. Ему было 56 лет.

Баварин был председателем Совета директоров ОАО «Алтайкрайгазсервис», соучредителем алтайского отделения общественной организации «Деловая Россия», помощником сенатора Германенко и членом «Единой России». А еще он был племянником мэра Барнаула Олега Баварина, который погиб в ДПТ в 2003.

За время пандемии в Алтайском крае стало больше миллионеров

Руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко сообщил, что более 8,3 тысяч жителей Алтайского края в 2020 году получили доход свыше миллиона рублей. Таким образом, в сравнении с 2019 годом, их число выросло на 16%. Впрочем, связаны такие доходы в основном с продажей недвижимости. Кроме того, выросло в крае и число миллиардеров: теперь доход от 1 млрд и выше имеют семь жителей региона.

Краевые власти утвердили план приватизации

В прогнозный план приватизации на 2021-2023 войдет все имущество, которое не удалось реализовать за 2018-2020 годы. Это, например, АКГУП «Бийское, микродоли уставного капитала ПАО «Россети Сибирь», 5% акций АО «Бийский аэропорт»,100% акций АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» и другое. А вот с приватизацией бийского автовокзала власти решили повременить.

Томенко «разнес» алтайских чиновников за плохую уборку снега,

Глава региона раскритиковал ситуацию с уборкой снега в муниципалитетах края. Он потребовал от глав городов и районов лучше контролировать процесс. Первым публично отреагировал мэр Барнаула Вячеслав Франк, который того же самого «перепотребовал» от своих подчиненных.

Виктор Томенко получил орден от Путина

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Алтайского края Виктора Томенко орденом Дружбы. Глава региона получил награду за «большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и многолетнюю добросовестную работу».

Барнаульские школы «заминировали»

В ночь на 30 марта 16 школ города получили электронные письма с сообщением о бомбе. Ни в одной из школ взрывных устройств обнаружено не было.