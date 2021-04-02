Еще восемь жителей Алтайского края умерли от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае скончалось восемь коронавирусных больных, причиной смерти у всех был именно ковид. Всего с начала пандемии умерло уже 2,7 тысяч инфицированных, из них 1,8 тысяч человек – непосредственно от вируса. Такие данные на 2 апреля сообщает оперштаб региона.

Барнаульская больница №12 приняла меры после ошибочной вакцинации пациента «Спутником V» Новости 02.04.2021 12:06

Всего в крае коронавирусом переболели уже 47,3 тысячи жителей края, 94 человека заразились за последние 24 часа. Выздоровели 42,3 тысячи инфицированных, из них 76 пациентов поправились за минувший день.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится 1,1 тысяча коронавирусных больных и 343 пациента с пневмонией. Тяжело переносят вирус 253 заразившихся, из них 95 подключено к аппаратам ИВЛ. 525 коек в больницах края остаются резервными. Госпитализация не потребовалась восьми бессимптомным больным и 582 пациентам с пневмонией.

Активно продолжается и вакцинация населения от коронавируса. В край поставлено уже 124 тысячи доз вакцины. Первую укол препарата «Гам-Ковид-Вак» из двух получили 28,6 тысяч человек, 67,7 тысяч жителей региона привиты полностью.