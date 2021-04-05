Эксперты обсудили, как ускорить темпы газификации и почему жители Алтайского края не торопятся подключаться

В Алтайском крае уже в который решили серьезно взяться за газификацию. В течение пяти лет в регионе намерены построить сотни километров газопровода и подключить тысячи новых абонентов. Перспективы грандиозные. Но для начала нужно решить накопившиеся в отрасли проблемы. Ведь даже там, где уже проведены газовые сети, люди не торопятся заводить пусть и долгожданное топливо к себе в дом: дорого и зачастую долго. Эти и другие проблемы эксперты обсудили в ходе круглого стола Общероссийского народного фронта 1 апреля.

Грандиозные планы

ПАО «Газпром» вложит в развитие газификации и газоснабжения Алтайского края 60 млрд рублей. Компания подписала соглашение с губернатором Виктором Томенко в декабре 2020 года. Инвестиции рассчитаны на пять лет. Объем работ колоссальный.

«Программа подразумевает строительство 600 км газопроводов, отводов и двух газораспределительных станций, более 338 км межпоселковых газопроводов, около 61 км внутрипоселковых сетей. Мы планируем достигнуть газификации 3 тысяч домов в 22 населенных пунктах края и 27 котельных и предприятий. Прирост газификации составит 2,39%», – рассказала замгендиректора по строительству и инвестициям компании «Газпром газораспределение Барнаул» Екатерина Волохова.

Екатерина Волохова. Дискуссия на тему газификации в Алтайском крае Фото: пресс-служба ОНФ в Алтайском крае

Замминистра строительства и ЖКХ Евгений Григоренко добавил, что правительство региона вместе с «Газпромом» проработает вопрос об установлении надбавки тарифа на транспортировку. Это позволит увеличить объем строительства внутрипоселковых газопроводов.

Нужны деньги

Но мало просто построить сети. Нужно еще, чтобы к ним и активно подключались потребители. Сейчас многим такая дорогая услуга просто недоступна (даже если газ доведен уже практически до дома).

В регионе к сетям газораспределения подключают три компании – «Газпром газораспределение Барнаул» и «Русьэнерго», «Сибгаз-Эксплуатация» (третья – с 2021 года). Как пояснила начальник отдела техприсоединения регионального управления по госрегулированию цен и тарифов Ольга Сазон, ставки платы устанавливаются ежегодно и жестко регламентированы. При этом, есть несколько вариантов удешевления.

Так, в случае если газопровод находится на расстоянии до 200 метров, то такое подключение с учетом строительства газовых сетей до дома, к примеру, у «Газпрома» стоит 49,7 тысяч рублей. А если – на территории заявителя или рядом с забором (то есть ничего строить не нужно), то и вовсе от 3,7 тысяч рублей.

«К сожалению, в затраты были включено оформление прав собственности на новые сети, чтобы они не оставались бесхозными. Доля госпошлины – 44% или 22 тысячи (в этих 49 тысячах – прим. ред.). Если ее снизить, то конечный заявитель будет платить за присоединение значительно меньше», – говорит Сазон.

И, кстати, эти 49 тысяч вы заплатите, даже если надо построить всего 2 метра сетей до забора (то есть цена от расстояния никак не зависит).

Проектирование и монтаж внутридомового оборудования «под ключ» выходит в 70-100 тысяч рублей. И это еще не «потолок», бывает, доходит и до 130 тысяч. В Барнауле газификация и вовсе стоит около 200 тысяч рублей, отметил председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Александр Кощеев.

Компенсации небольшие

Казалось бы, есть компенсации. Но они довольно скромные и полагаются лишь отдельным категориям (малоимущие, граждане в трудной жизненной ситуации и дети войны). Чтобы это исправить, в регионе предлагает увеличить сумму выплат с 20 до 50 тысяч рублей.

«Эта мера значительно поможет большому количеству людей подключать газ», – отметил Григоренко.

Однако специалисты считают необходимым все же и расширить категории получателей такой поддержки.

Кстати, еще одна «компенсация» начала действовать с 2021 года: жители Алтайского края могут направить 50 тысяч регионального маткапитала на газификацию. Но, по словам замминистра соцзащиты населения региона Юлии Ковалевой, пока заявок на это не было.

Дискриминация в подключении

Активист ОНФ Николай Воробьев на себе испытал один из кругов «газового ада». Когда он подключался к сетям, в «Русьэнерго» с него попросили 144 тысячи рублей за присоединение к точке в 155 метрах от участка. Еще 120 тысяч рублей с него запросил некий основной абонент. Так называют физлицо, которое владеет на правах собственности газопроводом, и согласие которого требуется обязательно.

Николай Воробьев. Дискуссия на тему газификации в Алтайском крае Фото: пресс-служба ОНФ в Алтайском крае

«В регионе много сетей, которые построены за счет частных инвестиций. И основные абоненты обосновывают это тем, что они вложили деньги и хотели бы получить за это компенсацию», – пояснила замгендиректора «Русьэнерго» Юлия Яровая.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк отметил, что такая ситуация (а то и хуже) есть во многих регионах страны. Общественник призвал «разрубить» механизм основного абонентства.

Эксперты считают, что брать деньги за присоединение может только газораспределяющая организация. И хорошо, если в регионе будет единый оператор ГРО.

Цены выше, чем в Европе

Еще одна «болевая точка» – сама цена газа в Алтайском крае. По мнению экспертов, она стала непривлекательной для населения, потому что почти сравнялась с другими энергоносителями.

«13 лет назад, когда я только переводил дом на этот вид топлива, газ был в два раза выгоднее угля и дров. Сейчас куб стоит семь с лишним рублей. По общим затратам примерно столько же стоят и дрова», – говорит эксперт в сфере газификации Геннадий Гилев.

Впрочем, жители европейской части страны или Китая, на газовые цены не жалуются, ведь они существенно меньше.

Осталось только донести эти проблемы «куда надо». Ведь скоро президент Владимир Путин проведет Госсовет по вопросам газификации. На это мероприятие алтайские эксперты очень рассчитывают.