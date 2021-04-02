Оппозиционер Навальный обругал алтайскую «шпионку» Бутину во время ее визита в покровскую колонию

Член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека и член российской Общественной палаты Мария Бутина приехала в колонию № 2 в городе Покров к оппозиционеру Алексею Навальному. Однако он визитом уроженки Барнаула остался недоволен и назвал Бутину паразиткой. Об этом сообщает Telegram-канал политика.
Бутина приехала в колонию, чтобы снять сюжет для телеканала RT.
«Бутина кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров», – написано в ТГ Навального.
После этого, как следует из сообщения, Бутина пошла записывать интервью с активистами, «которые рассказали, как все хорошо».
Навальный заявляет, что в колонии над ним буквально издеваются. Еще до объявленной голодовки он похудел с 93 до 85 кг. Потеря веса, по словам Навального, связана с тем, что оппозиционеру не дают спать и будят его по восемь раз за ночь.
Кроме того, политик жалуется на боли в спине и ноге. Навальный просит пустить к нему врача для оказания медицинской помощи. Однако делать это, по словам оппозиционера, тюремщики отказываются.
Сама Бутина считает, что условия в колонии Навального хорошие.
«Нытье уже надоело. Он в одной из лучших колоний в России сидит», – написала Мария Бутина в своем Telegram-канале.
При этом многие побывавшие в покровской колонии, куда этапировали Навального, называют ее одной из самых жестких в России.
Напомним, что Алексея Навального осудили по делу «Ив Роше» в 2014 году. Ему дали 3,5 года условно с испытательным сроком в пять лет, а также штраф 500 тысяч рублей. Оппозиционер должен был регулярно отмечаться во ФСИН, однако из-за своего отравления политик уехал в Германию и не отметился семь раз.
ФСИН сочла отравление Алексея Навального неуважительной причиной для неявки и попросила заменить ему условный срок на реальный, что и сделал московский Симоновский суд. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. Но так как ранее Навальный отсидел 10 месяцев под домашним арестом, он проведет в тюрьме 2 года и 8 месяцев.
При этом сам Навальный настаивал на незаконности приговора. Он считает само дело политически мотивированным. Также оппозиционер не согласен с доводами ФСИН, так как он не мог отмечаться, потому что сначала лежал в коме, а потом проходил реабилитацию в Германии. Кроме того, политик отправлял во ФСИН письмо, в котором уведомил, что не может явиться в ведомство.
Условный срок заменили на реальный
Он что забыл чтоли, ведь он же предатель РФ, пусть он спасибо скажет что ещё живой
Что Навальный, что Бутина- КАРЬЕРИСТЫ... вот и встретились... два "шпиона"... оба получали образование в США.