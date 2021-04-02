«Без вас государство задохнется». Депутат Госдумы, главный алтайский эсер Терентьев обсудил со студентами проблемы образования

Важность и перспективы образования, политика и политическая грамота – эти и другие вопросы студенты Алтайской академии гостеприимства задали депутату Госдумы от Алтайского края, главе регионального отделения «Справедливой России – За правду» Александру Терентьеву. Он заглянул к ним в гости 31 марта.

«Самое главное для депутата Госдумы или любого другого уровня – это общение с людьми. Чтобы создавать работающие законы, необходимо общаться с гражданами и понимать, какие проблемы существуют», – отметил Терентьев.

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Студенты задавали депутату много политических вопросов. Один из них – необходимость участия в выборах (ближайшие большие 19 сентября 2021 года). Александр Терентьев заверил, что делать это нужно обязательно. Многим сегодня кажется, что их голос ничего не значит, но это не так. Решение каждого – это выбор будущего для себя и своей страны на ближайшие пять лет.

Но главное для студентов сегодня – получить качественную базу, то есть образование. Без этого нет будущего не только в политике, но и вообще в любой сфере.

«Без вас государство задохнется. Вы должны отдавать себе отчет, что вы обязаны учиться, серьезно и ответственно подходить к учебе, впитывать знания как губки», – призвал он молодых людей.

Кстати, Александр Терентьев выступает против платного образования.

«Перед поступлением в любое высшее учебное заведение, необходимо ввести жесткий этап отбора студентов. Учиться должны те, у кого есть для этого соответствующие умственные задатки, а не финансовые у родителей», – подчеркнул он.

Но при этом согласился со студентами: да, сегодня знания несколько обесценены, троечники могут добиться больше успеха, чем отличники. Но депутат убежден, что люди, которые получили качественные знания, будут трудоустроены и востребованы.

Встреча с ним была полезна не только с точки зрения его политического, но и жизненного опыта. Александр Терентьев рос в обычной семье и смог сделать хорошую карьеру только благодаря своим знаниям, целеустремленности и труду.

Студенты Алтайской академии гостеприимства на встрече с депутатом Терентьевым Фото: пресс-служба «Справедливой России»