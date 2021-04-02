«Приношу глубочайшие извинения». Мэр Бийска Студеникин отозвал заявление об отставке

Глава Бийска Александр Студеникин забрал свое заявление о сложении полномочий с 31 мая 2021 года. Свое решение он объяснил поддержкой главы региона, горожанами и нежеланием дестабилизировать ситуацию в городе. Он принес публичные извинения жителям и главе региона. И записал по этому поводу видео-обращение.

«Сегодняшняя ночь была для меня одной из самых сложных. Вы прекрасно знаете о том выборе, которое я сделал после заседания Думы. Считаю, что мое решение было правильным, замечания высказанные депутатами в мой адрес соответствовали действительности. Но при этом я был шокирован волной поддержки меня в соцсетях. Это ввело меня в замешательство», – начал Студеникин.

Он неоднократно подчеркнул, что его решение написать заявление было осознанным, обдуманным и выверенным, каждый руководитель должен отвечать за свою работу. Более того, он считает, что сделать надо это было еще в конце прошлого года.

Но после встречи с губернатором Виктором Томенко, которая состоялась накануне, 1 апреля, он поменял решение.

«Уходя уходи. Но сейчас в обществе настроение раскола. И чего Бийску точно не нужно, так это раскола. Чтобы город жил развивался и процветал, должна быть стабильность. Я принял решение отозвать заявление о досрочном уходе с поста. Я приношу глубочайшие извинения губернатору. Он не знал о принятом мною решению, так не должно быть», – сказал Студеникин.

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Мэр добавил, что губернатор призвал его закончить всю начатую работу, урегулировать все вопросы. В частности реализацию национальных проектов, за которые, кстати, его в последнее время активно критикует.

Напомним, что Александр Студеникин написал заявление об уходе по собственному желанию 30 марта после отчета перед депутатами бийской гордумы. Народные избранники приняли отчет, однако поставили «неуд» результатам проделанной за год работы. Причиной этому стали провалы в реализации проектов по благоустройству города, некачественная уборка снега, вывоз мусора.

Кстати, Александр Студеникин обратился и к депутатам. Он упрекнул их в том, что некоторые народные избранники не посещают заседания, не участвуют в формировании бюджета и голосовании за него.

«Сегодня все зависит не только от администрации. Мы многое можем сделать, но только совместная работа, независимо от политических убеждений, поможет сделать ситуацию лучше», – заявил градоначальник.

Видео он разместил на YouTube.