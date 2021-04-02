Барнаульская больница №12 приняла меры после ошибочной вакцинации пациента «Спутником V»

Подход к вакцинации населения в горбольнице № 12, где мужчина ошибочно получил прививку от коронавируса вместо вакцины от гепатита и дифтерии, изменили. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

«В данное время внесены изменения в стандартную операционную процедуру вакцинации, проведены мероприятия для предотвращения подобных случаев. Кроме того, выделен отдельный прививочный кабинет для вакцинации против коронавирусной инфекции», – отметили в минздраве.

Кроме того, в больнице проведены беседы и обучение сотрудников. Для медработников также состоялась конференция по теме «Прием пациента перед вакцинацией. Идентификация личности пациента перед вакцинацией. Контроль за постановкой вакцины».

Напомним, что не ту вакцину жителю Барнаула поставили в конце марта. Ошибка обнаружилась, когда семья посмотрела записи о прививках. О вакцине против гепатита и дифтерии в сертификате ничего не было сказано, зато присутствовала запись о «Спутнике V». При этом данная прививка не была нужна пациенту, так как коронавирусом он уже переболел.