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Барнаульская больница №12 приняла меры после ошибочной вакцинации пациента «Спутником V»

Новости
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Подход к вакцинации населения в горбольнице № 12, где мужчина ошибочно получил прививку от коронавируса вместо вакцины от гепатита и дифтерии, изменили. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

«В данное время внесены изменения в стандартную операционную процедуру вакцинации, проведены мероприятия для предотвращения подобных случаев. Кроме того, выделен отдельный прививочный кабинет для вакцинации против коронавирусной инфекции», – отметили в минздраве.

Кроме того, в больнице проведены беседы и обучение сотрудников. Для медработников также состоялась конференция по теме «Прием пациента перед вакцинацией.  Идентификация личности пациента перед вакцинацией. Контроль за постановкой вакцины».

Напомним, что не ту вакцину жителю Барнаула поставили в конце марта. Ошибка обнаружилась, когда семья посмотрела записи о прививках. О вакцине против гепатита и дифтерии в сертификате ничего не было сказано, зато присутствовала запись о «Спутнике V». При этом данная прививка не была нужна пациенту, так как коронавирусом он уже переболел.

Вакцина от коронавируса

Жителя Барнаула привили от коронавируса без его согласия

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Теперь больницу ждет проверка

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Автор: Политсиб.ру

Фото: gb12-barnaul.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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