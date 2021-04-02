Новым руководителем исполкома барнаульской «Единой России» станет телеведущий Кирилл Гусев

Руководителем исполкома барнаульского отделения партии «Единая Россия» станет телеведущий канала «Катунь 24» Кирилл Гусев. На этом посту он сменит Антона Целевича, уходящего на другую работу. Об этом «Политсибру» рассказали политические источники.

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Кирилл Гусев – в прошлом председатель молодежного парламента Алтайского края, уже имеющий опыт работы в исполнительном комитете ЕР (сейчас курирует некоторые партийные проекты). Свою карьеру в партии он начал еще в ее молодежном крыле – «Молодой Гвардии».

Сам Целевич объяснил «Политсибру» свое решение возникшей перед ним перспективой карьерного роста. Впрочем, ничего более конкретного он не сообщил, сказав лишь, что его новое место работы будет связано с политикой косвенно. Кроме того, он рассказал, что на его место в исполкоме рассматривают несколько кандидатур. По данным портала «Вечерний Барнаул» Целевич займет пост заместителя председателя комитета общественных связей и безопасности администрации Барнаула.