Дело против алтайской чиновницы Штань завели по указанию генеральной прокуратуры?

Распоряжение о возбуждении уголовного дела против представителя губернатора и правительства в АКЗС Стеллы Штань могли дать представители Генеральной прокуратуры России. По данным программы «Вести. Дежурная часть», за день до задержания чиновницы на приеме в ведомства была жительница Барнаула, связанная со скандальной историей с частным детским садом.

Алтайской чиновнице Стелле Штань предъявлено обвинение в мошенничестве. Видео задержания Новости 01.04.2021 17:46

Эта жительница Барнаула – мама одного из бывших воспитанников детсада Happy baby Юлия Пустовитенко. Именно она в 2018 году случайно увидела, как воспитательница частного дошкольного учреждения грубо обращается с ее ребенком. Выяснилось, что за полгода работы сада там произошло как минимум 176 эпизодов издевательств над детьми. Суды по этому дело идут до сих пор.

Еще один эпизод – получение руководством сада компенсации из бюджета в 14 млн рублей за счет предоставления документов о купле-продаже помещений по завышенной стоимости. Этот факт также уже расследовали, но только теперь всплыло имя Стеллы Штань.

Коллеги из Москвы сообщают, что во вторник, 30 марта, Юлия Пустовитенко была на личном приеме в Генеральной прокуратуре. А уже на следующий день, 31 марта, Стеллу Штань задержали сразу после заседания правительства Алтайского края. Там она представляла информацию о грядущем изменении краевого законодательства после внесения поправок в Конституцию. Обыски велись у нее в доме до поздней ночи и 1 апреля ее доставили в изолятор временного содержания.

Следственный комитет по Алтайскому краю предъявил ей обвинение в мошенничестве. Именно Штань, по версии следствия, вместе с директором сада и предоставила в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края (ныне – министерство образования) документы о купле-продаже помещений для детского сада еще в 2015 году.

Кстати, руководитель учреждения была заключена под стражу 18 марта 2021 года. Ее обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Напомним, что 57-летняя Стелла Штань занимала пост представителя губернатора в парламенте в 2018 года. Ранее она была депутатом АКЗС двух созывов, депутатом Барнаульской гордумы, заместителем главы администрации Барнаула. Также она была супругой известного алтайского бизнесмена, экс-главы компании «Горизонт» Сергея Мудрика, который скончался в ноябре 2019 года.