Алтайские следователи обвинили депутата Бушкова в незаконной вырубке леса на почти 5 млн рублей

Алтайский следственный комитет предъявил обвинение депутату краевого Законодательного собрания от партии «Единая Россия» и главе лесной компании «Алтай-Форест» Николаю Бушкову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Родного брата депутата АКЗС обвинили в коррупции при вывозе леса из Алтайского края Новости 25.02.2021 16:10

По версии следствия, в 2019 году в Тальменском районе Бушков организовал несколько незаконных вырубок леса и нанес ущерб российскому лесному фонду на 4,9 млн рублей.

Обвинение ему предъявили по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка леса с использованием служебного положения в особо крупном размере организованной группой). По этой статье бизнесмен может получить до семи лет лишения свободы.

Также стало известно, что Бушкова заключили под стражу. ФСБ и МВД проводят обыски и собирают доказательства.

Ранее «Политсибру» неофициально писал о том, что Николая Бушкова объявили в международный розыск, а затем задержали в Новосибирске. Следком подтвердил и розыск и задержание в Новосибирской области (правда, в столице или же нет, в ведомстве не уточнили).

Напомним, что в феврале 2021 года следком возбудил уголовное дело против родного брата Николая Бушкова – Александра. Его обвинили во взяточничестве (по ч. 3 ст. 291 УК РФ). По данным правоохранителей, Александр Бушков дал 20 тысяч рублей работнику Департамента лесного хозяйства Томской области.

Также в декабре прошлого года произошло задержание зама генерального директора по лесопользованию «Алтай-Фореста» Дмитрия Гуляева. Его тоже предъявили обвинение в незаконной рубке леса в особо крупном размере.