Алтайской чиновнице Стелле Штань предъявлено обвинение в мошенничестве. Видео задержания

Следственный комитет по Алтайскому краю подтвердил, что представителю губернатора и правительства в АКЗС Стелле Штань предъявлено обвинение в мошенничестве. Подробности дела сообщили в пресс-служба ведомства.

Как и предполагали СМИ, дело связано с барнаульским детским садом Happy baby, директор которого, по версии следствия вместе со Штань предоставили в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края (сейчас – минобрнауки) документы о купле-продаже помещений для детского сада, чтобы получить компенсацию, положенную за счет бюджета. На деле же указанная в документах цена оказалась очень завышена.

«В результате мошенничества, обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 млн рублей, выделенных в качестве субсидии», – сообщают в СК.

С марта директор детского сада находится под стражей. Кроме того, сотрудники краевого управления ФСБ, выявившие преступление, провели дома у Штань обыски, о результатах которых, впрочем, пока нет информации.

Напомним, что 57-летнюю Штань задержали и поместили в изолятор временного содержания 31 марта. Кроме того, ее членство в партии «Единая Россия» было приостановлено. Губернатор края Виктор Томенко уже прокомментировал задержание и выразил надежду на справедливое и независимое расследование.