Число миллионеров в Алтайском крае выросло в пандемийный 2020 год на 16%

Более 8,3 тысяч жителей Алтайского края получили свыше 1 миллиона рублей дохода в 2020 году. Об этом сообщил руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко на пресс-конференции в четверг, 1 апреля.

По итогам прошлого года число миллионеров выросло на 16% по сравнению с 2019 годом. Рост деклараций, пояснил Куриленко, произошел за счет тех, кто зафиксировал доход от 1 до 10 миллионов рублей от продажи недвижимого имущества.

На уровне прошлого года (42 человека) осталось число тех, кто получает от 100 до 500 миллионов рублей. Здесь 78% приходится на индивидуальных предпринимателей.

Всего шесть человек имеют доход от 500 млн рублей до 1 миллиарда. Здесь к прошлому году произошло снижение из-за того, что два человека теперь получают более миллиарда.

Кстати, 1 миллиард и больше имеют семь налогоплательщиков – их стало больше в 2,3 раза.

«Основным видом их экономической деятельности являются оптовая торговля мясом, сахаром, продуктами и консервами из мяса, производство сыра и сырных продуктов, переработка и консервирование рыбы, а также инвестиции», – пояснил Куриленко.

Кроме того, Юрий Куриленко подвел итоги декларационной кампании 2020 года. Право на имущественные налоговые вычеты из-за покупки и строительства жилья заявили 75 тысячи налогоплательщиков (+3% к прошлому году), а на инвестиционные вычеты – 1,3 тысячи человек (цифра выросла в два раза). Социальными налоговыми вычетами воспользовались 22 тыс. налогоплательщиков (столько же, сколько и годом ранее). По всем видам налоговых вычетов общая сумма НДФЛ составила 2,7 млрд рублей.

Всего за 2020 год в налоговые органы Алтайского края поступила 201 тысяча налоговых деклараций. По сравнению с 2019 годом показатель вырос на 37%. 12% (или 25 тысяч) из 201 тысячи пришлось на «фейковые декларации».

Кстати, и в этом году рост поступления налоговых деклараций в крае продолжился. На 19 марта 2021 года в краевую налоговую поступило 93 тысячи налоговых деклараций. Это на 16% больше, чем на аналогичный период прошлого года.