Возбуждено уголовное дело. «Единая Россия» приостановила членство задержанной алтайской чиновницы Штань

Руководство «Единой России» приостановило членство представительницы краевого правительства в АКЗС Стеллы Штань, которая была задержана 31 марта. Такое решение в ЕР приняли в связи с возбуждением в ее адрес уголовного дела. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе партии.

Приостановка членства является стандартной процедурой в такой ситуации. Далее все зависит от его исхода: либо восстановление членства, либо исключение из партии.

«О том, что представитель губернатора и правительства Алтайского края в краевом Законодательном задержана сотрудниками правоохранительных органов, мы узнали накануне. В соответствии с Уставом партии, членство Стеллы Ивановны Штань будет приостановлено решением Президиума Регионального политсовета», – прокомментировал лидер алтайских единороссов Александр Романенко.

Это было до правительства. Губернатор Алтайского края коротко высказался о задержании своей подчиненной Штань Новости 01.04.2021 15:26

Напомним, что 31 марта Стеллу Штань задержали и поместили в изолятор временного содержания. Поводом стало уголовное дело барнаульского детсада Happy baby, директор которого мог незаконно получить 14 млн рублей с помощью субсидий от минобра.

Кроме того, задержание Штань уже прокомментировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он выразил надежду на справедливое и независимое расследование. И заявил, что не будет вмешиваться в расследование.