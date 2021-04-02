Бывший алтайский думец Владимир Рыжков собрался на выборы в Мосгордуму

Бывший депутат Госдумы от Алтайского края Владимир Рыжков может выдвинуться в Мосгордуму на сентябрьских выборах. Об этом политик рассказал эстонскому изданию «Открытые медиа».

В этот раз политик намерен баллотироваться от партии «Яблоко», которая уже поддержала его кандидатуру. Выдвижение в гордуму российской столицы, по словам близкого к политику источника, связано с тем, что, по мнению Рыжкова, шансов пройти в Госдуму у него мало. Впрочем, сам он пока не исключает участие в выборах сразу по двум фронтам.

«Выдвижение по одномандатному округу в Мосгордуму не исключает возможности участия в выборах в Госдуму по списку партии», – обозначил Рыжков свои планы.

Владимир Рыжков – в прошлом депутат четырех созывов Государственной Думы, а с 1991 по 1993 – заместитель главы Алтайского края. С 1997 по 1999 год занимал пост первого зампреда Госдумы от фракции «Наш дом – Россия».