Главный алтайский налоговик рассказал, как идет ужесточение контроля за продавцами на рынках

Рыночные торговцы в Алтайском крае уже начали ставить контрольно-кассовую технику (ККТ). Без нее большинству из них по новым правилам торговать нельзя. Подробно об ужесточении законодательства рассказал руководитель регионального УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко на пресс-конференции в четверг, 1 апреля.

Итак, с недавнего времени торговать на улице можно только при наличии контрольно-кассового оборудования. Это правило не касается лишь тех, кто продает излишки собственных приусадебных участков (проще говоря, овощи или фрукты с огорода). Правда, и здесь возникает путаница – например, по поводу меда.

«Мол, если у человека есть пасека, и он мед сам продает, то вроде как не должен иметь ККТ. Но это лукавство. Если человек в больших объемах торгует, то это не с приусадебного участка товар. Этот торговец должен зарегистрироваться либо как фермерское хозяйство, либо должен стать предпринимателем», – пояснил главный налоговик края.

Теперь основная задача властей – проинформировать уличных торговцев о том, что им придется использовать кассы. И этим уже занимаются в рамках рейдов по рынкам и ярмаркам.

«Мы провели обходы, сделали карты торговых мест. Установили чуть больше двух тысяч граждан, которые торгуют на рынках. Около 500 не должны применять ККТ, у 1,5 тысяч такая обязанность есть, из них треть не использует оборудование. Мы вручили около 800 уведомлений. У нас уже более 250 граждан зарегистрировали контрольно-кассовые аппараты», – сообщил Юрий Куриленко.

Если торговец установил ККТ, его доходы будут видеть автоматически, через специальную систему. Если же так этого и не сделала, то возникнут проблемы, а именно – административная ответственность. Кстати, к ней уже привлекли несколько непослушных.

Сейчас почти все кассы работают в режиме онлайн, они подключены к интернету. Там, где сети нет, все равно присутствует автоматизированная система контроля. Но интернет, а то и вовсе розетки, есть не везде. По словам Куриленко, если рыночному торговцу некуда подключить кассу, то и продавать свой товар он не имеет права.

«Проблема есть. Но одновременно готовится изменение в закон, который обяжет владельцев рынков и ярмарок контролировать наличие контрольно-кассовой техники и принимать решения по инфраструктуре», – добавил Куриленко.

Кому еще позволят торговать без касс, неясно. Все точки над i власти расставят только через два, а то и три года, отмечает Куриленко. Пока же система разработана еще не полностью. Сегодня ККТ должны иметь все, кроме самозанятых.

Напомним, что установка ККТ на рынках относится к отраслевому проекту «Общественное питание». Предполагается, что из-за контрольно-кассовой техники сократится теневой оборот рынка и будут созданы равные условия для ведения бизнеса. К осуществлению проекта ФНС приступила в конце января 2021 года.

Кстати, за неприменение ККТ по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ предпринимателю может грозить штраф, а по ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ – приостановка деятельности.