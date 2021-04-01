Новые рынки и возможности. В регионе определили лучших экспортеров 2020 года

В Алтайском крае назвали лучшие компании-экспортеры по итогам 2020 года. Несмотря на закрытые границы и локдауны в прошлом году, более тысячи наших предприятий не ставили на паузу отношения с зарубежным рынком. Наоборот, объемы поставок даже выросли.

Промышленность и АПК

«Во всей этой цепочке компании были максимально потеряны, но нам все равно удалось выполнить серьезные показатели. Более 100 компаний заключили контракты, вдумайтесь, на сумму более 8 млрд рублей», –рассказал начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуре Александр Евстигнеев.

Александр Евстигнеев Фото: Виктор Крутов

В конкурсе участвовали экспортно ориентированные малые и средние предприятия региона. Цель мероприятия – развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, стимулирование и развитие экспортно ориентированного производства, укрепление международной кооперации.

Кстати, одно из обязательных условий для участия – у конкурсантов должна отсутствовать задолженность по налогам и иным обязательным платежам.

За звание лучших экспортеров края в своей сфере боролись 17 активных участников ВЭД из числа субъектов малого и среднего бизнеса региона. Они соревновались в трех номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Прорыв года», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса».

Между прочим, аграрный сектор, вместе с пищевой продукцией, – давние лидеры по экспорту в регионе. На этот раз победителем стал производитель сока и масла из облепихи.

Цель мероприятия – развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, стимулирование и развитие экспортно ориентированного производства, укрепление международной кооперации.

Перспектива онлайн-площадок

По словам технолога по качеству компании-победителя Татьяны Андреевой, за границей облепиху любят едва ли не больше, чем в России. И на зарубежный рынок они работают давно.

«Это новые возможности и рынок сбыта, это эффективный способ продвижения, поступление долларов и евро, вы сами видите, как меняется курсы валют. Экспорт становится всё более выгодным», – отметил директор Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков.

Антон Слободчиков Фото: Виктор Крутов

Победителей определила комиссия, в которую вошли представители органов исполнительной власти края, объединений предпринимателей, научных, общественных, коммерческих и других организаций. Лидеры в каждой номинации получили дипломы и ценные призы.

Кстати, в 2020 году алтайские производители стали активно выходить в маркет-плейс, продвигать себя на онлайн-площадках. Так что, не исключено, что по итогам уже 2021 года в конкурсе на экспорт будет представлено гораздо больше участников.

Конкурс «Лучший экспортер года Алтайского края» по итогам деятельности предприятий за 2020 год организован Алтайским фондом МСП при поддержке правительства Алтайского края с целью развития экспорта, стимулирования и развития экспортно-ориентированного производства, укрепления международной кооперации. Оператором выступает Алтайская торгово-промышленная палата.

Кирилл Васильев