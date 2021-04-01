Новые рынки и возможности. В регионе определили лучших экспортеров 2020 года

В Алтайском крае назвали лучшие компании-экспортеры по итогам 2020 года. Несмотря на закрытые границы и локдауны в прошлом году, более тысячи наших предприятий не ставили на паузу отношения с зарубежным рынком. Наоборот, объемы поставок даже выросли.
«Во всей этой цепочке компании были максимально потеряны, но нам все равно удалось выполнить серьезные показатели. Более 100 компаний заключили контракты, вдумайтесь, на сумму более 8 млрд рублей», –рассказал начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуре Александр Евстигнеев.
В конкурсе участвовали экспортно ориентированные малые и средние предприятия региона. Цель мероприятия – развитие экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, стимулирование и развитие экспортно ориентированного производства, укрепление международной кооперации.
Кстати, одно из обязательных условий для участия – у конкурсантов должна отсутствовать задолженность по налогам и иным обязательным платежам.
За звание лучших экспортеров края в своей сфере боролись 17 активных участников ВЭД из числа субъектов малого и среднего бизнеса региона. Они соревновались в трех номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Прорыв года», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса».
Между прочим, аграрный сектор, вместе с пищевой продукцией, – давние лидеры по экспорту в регионе. На этот раз победителем стал производитель сока и масла из облепихи.
По словам технолога по качеству компании-победителя Татьяны Андреевой, за границей облепиху любят едва ли не больше, чем в России. И на зарубежный рынок они работают давно.
«Это новые возможности и рынок сбыта, это эффективный способ продвижения, поступление долларов и евро, вы сами видите, как меняется курсы валют. Экспорт становится всё более выгодным», – отметил директор Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков.
Победителей определила комиссия, в которую вошли представители органов исполнительной власти края, объединений предпринимателей, научных, общественных, коммерческих и других организаций. Лидеры в каждой номинации получили дипломы и ценные призы.
Кстати, в 2020 году алтайские производители стали активно выходить в маркет-плейс, продвигать себя на онлайн-площадках. Так что, не исключено, что по итогам уже 2021 года в конкурсе на экспорт будет представлено гораздо больше участников.
Кирилл Васильев