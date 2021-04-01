Поджег туалет, надел не те трусы, обмазался вареньем и боялся киргиза. Эти и другие курьезные истории алтайских политиков

1 апреля принято разыгрывать и обманывать. Но мы в «Политсибру» не такие. У нас все по-настоящему. Пять депутатов и один чиновник поделились с нами реальными историями из жизни. И мы не можем позволить себе посмеяться только в редакции. С удовольствием рассказываем их.

Александр Молотов Фото: Олег Укладов

Александр Молотов, депутат Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС), фракция «Справедливая Россия»:

«В детстве я наотрез отказывался ходить в детский сад, поскольку меня там кусал мальчик-киргиз. Однако расистом я от этого не стал, хотя по-прежнему панически боюсь укусов».

Мария Прусакова Фото: Олег Укладов

Мария Прусакова, депутат АКЗС, фракция КПРФ:

«Когда мне было 11 лет, я участвовала в конкуре ведущих, который объявила программа «Знай наших». Нужно было озвучить мультик про черепаху и мозги, танцевать и подготовить свою передачу. Было пять конкурсантов, выиграла я. Подарили набор шампуней и торт. Мне тогда все одноклассники завидовали. И я захотела стать телеведущей. Ну так и стала. Первым секретарем крайкома КПРФ. Теперь меня часто по телевизору показывают».

Андрей Щукин Фото: Александра Черданцева

Андрей Щукин, заместитель начальника управления юстиции в Алтайском крае:

«На третьем году службы в армии, это был 1989 год, меня посадили на гауптвахту за плохое поведение, с чем я был не согласен. Но получилось это только с третьего раза. А все из-за трусов. При оформлении на гауптвахту надо было раздеваться для осмотра. А я все время надевал неуставные трусы. И меня не пропускали. И только на третий раз старшина догадался привезти с собой новое белье положенного формата для меня. Пришлось отбывать наказание. Но старшина попотел.

А еще однажды сидя на гауптвахте, получил еще более строгое наказание – чистить туалет. А я тогда был уже старослужащим, и совсем это было не по понятиям. Я пошел в туалет, естественно, ничего я мыть не стал, а просто засыпал его хлоркой. Прям целый тазик высыпал. Там такая вонь стояла, что неделю никто не мог зайти».

Евгения Боровикова Фото: Олег Укладов

Евгения Боровикова, депутат АКЗС, фракция ЛДПР:

«Как-то в детстве я залезла в большую кастрюлю с вареньем и сказала родным, что теперь я – конфетка.

А когда я была постарше, уже лет в 15-16, оставили меня в деревне у тетки за старшую по хозяйству. Пошла кормить свиней, и одна из них меня придавила, кое-как выбралась. А потом меня погнал баран, пришлось забраться на забор. И сидела я там, пока не вернулись взрослые, потому что он вообще меня не отпускал. Часов пять-шесть пришлось просидеть. А пока я там «прохлаждалась», из вольера сбежали все кролики».

Сергей Писарев Фото: Дмитрий Черских/АКЗС

Сергей Писарев, депутат АКЗС, фракция «Единая Россия»:

«Однажды я сжег школьный туалет. Он в годы моей учебы был на улице. Кто-то принес туда старые журналы. Мы с одноклассником отпросились на уроке и подожгли их. Когда вернулись в класс, все полыхало вовсю. Конечно, его успели потушить. А нас потом на линейке при всей школе вывели и заклеймили позором. Стыдно было очень.

А еще стыднее было, когда у меня на месяц забрали пионерский галстук. Это было наказание за то, что я в день рождения Ленина, стоя на посту, ел расстегай.

Была еще история с побегом из дома. Это был класс второй или третий. Мы с пацанами из дома решили съездить на озеро втайне от родителей. Чтобы никто не узнал, встали в 4 утра. Сели на велики и поехали. Да только не доехали. Там пути было километров 20, а мы не дотянули всего-то пару километров. Сильно устали и развернулись. Добрались обратно кое-как, а там нас уже весь дом ждет. Я и все ребята получили по порции ударов прутом. День потом лежал, как убитый».

Марина Понкрашева Фото: Олег Укладов

Марина Понкрашева, депутат Барнаульской гордумы, фракция «Единая Россия»:

«Один раз в школе посадили мне на плечо паука. Я не заметила. Хожу на перемене, все смотрят и смеются. А я не понимаю, в чем дело. Так обидно было, я же девочка. Когда поняла, что к чему, испытала сильный шок. Заорала и бегала так по всему этажу школы. Я же их дико боюсь».