Это было до правительства. Губернатор Алтайского края коротко высказался о задержании своей подчиненной Штань

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко оперативно доложили о задержании его подчиненной, представителя губернатора и правительства в АКЗС Стеллы Штань. Небольшие подробности по этому дело сообщает пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

«События, которые расследуются правоохранительными органами, произошли до того, как Стелла Штань начала работать представителем губернатора», – прокомментировал Негреев.

Представитель правительства в парламенте Алтайского края Штань задержана по подозрению в мошенничестве – СМИ Новости 01.04.2021 13:30

Он добавил, что глава региона никоим образом не будет вмешиваться в расследование. Виктор Томенко также выразил надежду на справедливое и независимое расследование.

Напомним, Штань задержали 31 марта и поместили в изолятор временного содержания. Как сообщают инсайдеры, вероятно, это связано с уголовным делом барнаульского детсада Happy baby, директора которого обвиняют в незаконном получении 14 млн рублей.

57-летняя Стелла Штань стала представителем губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте в 2018 году. В разное время она занимала различные посты в мэрии Барнаула, была депутатом краевого парламента.