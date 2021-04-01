Губернатору Алтайского края Виктору Томенко оперативно доложили о задержании его подчиненной, представителя губернатора и правительства в АКЗС Стеллы Штань. Небольшие подробности по этому дело сообщает пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.
«События, которые расследуются правоохранительными органами, произошли до того, как Стелла Штань начала работать представителем губернатора», – прокомментировал Негреев.
Он добавил, что глава региона никоим образом не будет вмешиваться в расследование. Виктор Томенко также выразил надежду на справедливое и независимое расследование.
Напомним, Штань задержали 31 марта и поместили в изолятор временного содержания. Как сообщают инсайдеры, вероятно, это связано с уголовным делом барнаульского детсада Happy baby, директора которого обвиняют в незаконном получении 14 млн рублей.
57-летняя Стелла Штань стала представителем губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте в 2018 году. В разное время она занимала различные посты в мэрии Барнаула, была депутатом краевого парламента.
кто-то нормальный есть во власти? или все с позицией "после нас хоть потоп"?
Хорошая новость, лишь бы не первоапрельская шутка...
Вот такой КАДРОВЫЙ ГОЛОД у ЕР, уголовных дел не счесть, КОРРУПЦИЯ, не благонадежные...
Эта Штань ведь уже фигурантилась где денюжкой пахнет в этом едим Россию перебор с ворюгами
Штань давно нужно было принять. Да видно не позволяли .