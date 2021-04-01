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Это было до правительства. Губернатор Алтайского края коротко высказался о задержании своей подчиненной Штань

Новости
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Губернатору Алтайского края Виктору Томенко оперативно доложили о задержании его подчиненной, представителя губернатора и правительства в АКЗС Стеллы Штань. Небольшие подробности по этому дело сообщает пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев.

«События, которые расследуются правоохранительными органами, произошли до того, как Стелла Штань начала работать представителем губернатора», – прокомментировал Негреев.

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Он добавил, что глава региона никоим образом не будет вмешиваться в расследование. Виктор Томенко также выразил надежду на справедливое и независимое расследование.

Напомним, Штань задержали 31 марта и поместили в изолятор временного содержания. Как сообщают инсайдеры, вероятно, это связано с уголовным делом барнаульского детсада Happy baby, директора которого обвиняют в незаконном получении 14 млн рублей.

57-летняя Стелла Штань стала представителем губернатора и правительства Алтайского края в региональном парламенте в 2018 году. В разное время она занимала различные посты в мэрии Барнаула, была депутатом краевого парламента.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (5)

1000

Николай

Штань давно нужно было принять. Да видно не позволяли .

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Ольга

кто-то нормальный есть во власти? или все с позицией "после нас хоть потоп"?

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БинЧанин

Хорошая новость, лишь бы не первоапрельская шутка...

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АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

Вот такой КАДРОВЫЙ ГОЛОД у ЕР, уголовных дел не счесть, КОРРУПЦИЯ, не благонадежные...

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самосвал

Эта Штань ведь уже фигурантилась где денюжкой пахнет в этом едим Россию перебор с ворюгами

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