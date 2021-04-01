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Либо газ, либо вода. Ремонт водопровода в Барнауле привел к аварии на газовой трубе

Новости
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Во время ремонта на водопроводной сети в Октябрьском районе Барнаула сотрудники водоканала повредили газовую трубу высокого давления. Это привело к тому, что более двух сотен частных домов остались без газа, сообщает пресс-служба мэрии.

«Повреждение произошло на пересечении улиц Бульвар 9-го января и Водопроводной 122. Подача газа приостановлена в 212 домах частного сектора в границах улиц Бульвар 9-го января и Водопроводной», – уточнили в администрации.

А в водоканале рассказали, что проводили работы на бесхозном водоводе по заявке властей. Работы остановили сразу же, как произошло повреждение. Продолжат только после ремонта газопровода.

«Выход газа был оперативно остановлен, сеть перекрыта. Какой-либо угрозы для безопасности жителей улицы Водопроводная и близлежащих зданий нет», – добавили в компании.

Напомним, что не так давно с проблемами с газоснабжением сталкивались и жители Рубцовска. В нескольких многоквартирных домах он просто закончился. Как выяснилось позже, газ иссяк сразу в пяти централизованных установках города.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: «Инцидент Барнаул»

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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