Миллиарды направо, публичность налево. Среди самых богатых алтайских бизнесменов нет известных персон

В списке алтайских миллиардеров нет известных предпринимателей. Об этом рассказал руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко на пресс-конференции в четверг, 1 апреля.

«На самом деле, наиболее на слуху находящиеся люди, связанные с бизнесом, это совсем не они. Их нет в списке», – так Куриленко ответил на просьбу журналистов назвать самых богатых людей региона.

Глава алтайской налоговой также отметил, что из семерых миллиардеров в крае практически все – барнаульцы. Еще деталь: двое из них занимаются инвестициями. Что и приносит им большой доход.

Также он пояснил, почему многие бизнесмены не входят в топовый список. Они вкладывают большие суммы денег в свое дело, а не оставляют их у себя. Так, если у бизнесмена есть миллиардный доход, то за вычетом расходов он спокойно может предоставить для налогообложения всего 200 тысяч рублей.

«Чем больше развивается бизнес, тем больше рисков. Они по-разному нивелируются или диверсифицируются. Если все это на тебе висит, куда ты потом денешься?», – отметил Куриленко.

Напомним, что за 2019-2020 годы количество миллиардеров в Алтайском крае увеличилось в 2,3 раза. От миллиарда рублей и больше получают семь жителей региона.

Алтайские миллионеры и миллиардеры зарабатывают не только на акциях, но и на оптовой торговле мясом, сахаром, продуктами и консервами из мяса, производят сыр и сырные продукты, занимаются переработкой и консервированием рыбы.