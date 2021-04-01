Die Welt: Путин превращает мощнейший банк России в технологического гиганта

Немецкое издание Die Welt в статье Putin baut Russlands mächtigste Bank zum Tech-Giganten um рассказывает о том, что почти каждый из 146 миллионов россиян когда-либо пользовался услугами Сбербанка – одного из крупнейших финансовых учреждений в Европе – и важность банка для России стремительно растет.

Рост значения Сбербанка также связан с тем, что в прошлом году он окончательно изменил свою позицию и взял курс на то, что, вероятно, является величайшим за всю свою долгую историю – отныне он будет уже не просто банком, а технологической группой с портфелем, который сложно представить на Западе.

Президент Сбербанка Герман Греф, потомок русско-немецкой семьи, охарактеризовал постоянно расширяющийся спектр «онлайн-сервисов для повседневной жизни и бизнеса» как «целую экосистему услуг».

«Мы считаем, что Сбербанк является одним из лидеров в создании российской экосистемы», – написал банк UBS в анализе, проведенном в конце 2020 года.

Сбер занял первое место в рейтинге 100 надежных банков по версии Forbes Новости компаний 25.03.2021 18:41

В статье Die Welt отмечается, что Западу может показаться странным, что банковский колосс, особенно государственный, хочет играть ведущую роль в многообещающей интернет-экономике. Никто в России не удивлен, поскольку после прихода к власти Владимира Путина 20 лет назад Кремль пытался вмешаться как игрок, а не как арбитр, везде, где больше всего денег находится в обращении или начинает циркулировать. Долгое время это особенно касалось нефтяных компаний, почти все из которых он вывел из частных рук. То же самое сейчас, кажется, происходит с развивающимися молодыми отраслями. Потому что там есть, что найти. Россия, насчитывающая более 100 миллионов пользователей интернета, является крупнейшим рынком в Европе по количеству пользователей.

Глава Сбербанка Греф объясняет свою экспансию за пределы традиционного банковского бизнеса просто необходимостью выжить в качестве традиционного банка перед лицом падающей рентабельности. Как бы то ни было, в любом случае Сбер не случайно позиционирует себя в первую очередь как спарринг-партнер технологической транснациональной компании «Яндекс». Для этого они работают с российским интернет-холдингом Mail.ru Group.

Ожидается, что к 2030 году новые площади будут составлять от 20 до 30 процентов всего бизнеса Сбера. Это создаст основу для того, чтобы ни один россиянин не смог пройти мимо Сбербанка и в будущем.